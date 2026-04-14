Jonrón de 3 carreras de Ildemaro Vargas ayuda a Diamondbacks a vencer 4-3 a Orioles

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Merrill Kelly, lanzador abridor de los Diamondbacks de Arizona, lanza durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el martes 14 de abril de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Arizona le dio la vuelta al marcador con una remontada más pequeña, un día después de que los Orioles se recuperaran de un déficit de 7-1. Los Diamondbacks perdían 2-0 cuando Vargas le conectó a Trevor Rogers (2-1) su segundo jonrón del año.

Merrill Kelly (1-0) permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas en su primera apertura de la temporada. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

El dominicano Geraldo Perdomo conectó tres hits por Arizona.

Kelly (irritación del nervio intercostal izquierdo) comenzó la temporada en la lista de lesionados, y el dominicano Samuel Basallo le conectó un jonrón solitario en la segunda entrada. En la tercera, Kelly otorgó bases por bolas a tres bateadores, incluido al dominicano Leody Taveras con las bases llenas para poner el marcador 2-0.

Después del jonrón de Vargas con un out en la quinta, el venezolano José Fernández conectó un doble impulsor de una carrera para sacar del juego a Rogers.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP