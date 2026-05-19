Jonrón de 3 carreras de Herrera en la 10ma da triunfo a Cardenales 9-6 sobre Piratas

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Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras para dejar en el terreno a los Piratas de Pittsburgh en la décima entrada de un partido de béisbol, el martes 19 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

El batazo de 410 pies de Herrera ante Mason Montgomery (1-1) fue su primera carrera impulsada para dejar en el terreno al rival en su carrera. Fue la quinta victoria dejando en el terreno al rival en la temporada para San Luis, que mejoró a 7-1 en juegos que se fueron a entradas extra.

JJ Wetherholt, Nolan Gorman y Alec Burleson también conectaron jonrones, y los Cardenales mejoraron a 5-0 esta temporada contra sus rivales de la División Central.

El dominicano George Soriano (2-0) lanzó una décima entrada perfecta para llevarse la victoria.

El abridor de los Cardinals, Matthew Liberatore, ponchó a nueve, la mayor cifra de su carrera, pero permitió cuatro carreras en la quinta antes de ser retirado tras 4 2/3 entradas. Permitió siete hits y dio dos bases por bolas.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller permitió cuatro carreras en 5 2/3 entradas. Toleró cuatro hits, ponchó a tres y otorgó una base por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP