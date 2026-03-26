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Jonrón de 3 carreras de Andy Pagés lleva a Dodgers a remontada y triunfo 8-2 ante Diamondbacks

LOS ÁNGELES (AP) — Andy Pagés conectó un jonrón de tres carreras que significó la ventaja en la quinta entrada, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para vencer el jueves 8-2 a los Diamondbacks de Arizona.

El cubano Andy Pagés, de los Dodgers de Los Ángeles, atrapa una pelota en el juego inaugural de la campaña, el jueves 26 de marzo de 2026, ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Mark J. Terrill)
El cubano Andy Pagés, de los Dodgers de Los Ángeles, atrapa una pelota en el juego inaugural de la campaña, el jueves 26 de marzo de 2026, ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Los Dodgers abrieron con el pie derecho la temporada en la que buscan su tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Tres de los primeros cuatro hits de los Dodgers en la quinta, ante Zac Gallen, llegaron con dos strikes. Max Muncy pegó un sencillo, el dominicano Teoscar Hernández se embasó con un hit dentro del cuadro ante Gallen, el cubano Pagés bateó el jonrón de 400 pies y el venezolano Miguel Rojas conectó un sencillo.

Shohei Ohtani recibió una base por bolas para sacar del juego a Gallen, quien había iniciado el compromiso con cuatro entradas en blanco y una ventaja de 2-0.

El venezolano Juan Morillo entró y consiguió dos outs rápidos. Pero otorgó base por bolas a Freddie Freeman y permitió un sencillo dentro del cuadro a Will Smith.

El dominicano Carlos Santana se lanzó hacia la línea de foul desde la inicial y detuvo la pelota antes de que se le escapara. La situaicón permitió que Rojas anotara desde tercera y ampliara la ventaja de los Dodgers a 4-2.

Pagés realizó una brillante jugada defensiva en el jardín central para abrir la séptima. Persiguió un elevado del dominicano Geraldo Perdomo, se zambulló y cayó de barriga para hacer la atrapada.

Los Dodgers sumaron cuatro carreras más en la séptima ante el relevista Taylor Clarke. Kyle Tucker consiguió su primer hit y su primera carrera impulsada en su debut.

El jardinero derecho de 240 millones de dólares conectó un doble que remolcó a Ohtani, quien fue golpeado por Clarke, y luego anotó con el sencillo de Mookie Betts. Smith disparó un jonrón de dos carreras, para poner el marcador 8-2.

Arizona se puso arriba 2-0 con el jonrón de dos carreras de Perdomo ante Yoshinobu Yamamoto (1-0), el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, en la cuarta. Corbin Carroll abrió con un sencillo y Perdomo siguió con un batazo con dos strikes.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-0, Perdomo de 4-2 con una anotada, Santana de 3-0. El venezolano Gabriel Moreno de 4-0.

Por los Dodgers, el dominicano Hernández de 4-1 con una anotada. El cubano Pagés de 4-2 con una anotada y tres producidas. El venezolano Rojas de 4-1 con una anotada.

FUENTE: AP

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