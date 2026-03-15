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Jonrón de 3 carreras de Abreu lleva a Venezuela a su 1ra semi del Clásico Mundial en 17 años

MIAMI (AP) — Wilyer Abreu vio cómo la pelota salía del parque y lanzó su bate por todo lo alto. Sus compañeros de Venezuela salieron del dugout para celebrar.

Wilyer Abreu, de Venezuela, festeja su jonrón ante Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2206 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky)
Wilyer Abreu, de Venezuela, festeja su jonrón ante Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2206 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky) AP

La remontada estaba en marcha, y la victoria sobre Japón, el vigente campeón del Clásico Mundial de Béisbol, estaba al alcance.

Japón, con su racha de 11 victorias consecutivas en el Clásico Mundial de béisbol en juego, mantenía una ventaja de 5-4 en la sexta entrada del emocionante duelo de cuartos de final en Miami cuando Abreu puso a su equipo al frente con el swing más grande del partido.

Fue un jonrón ante Hiromi Itoh que produjo tres carreras e hizo estallar al público del loanDepot Park en un rugido apasionado y ayudó a asegurar la victoria de Venezuela por 8-5 y su primera aparición en las semifinales del Clásico Mundial en 17 años.

“Fue un momento emocionante. Intenté al menos empatar el juego con un elevado de sacrificio", comentó Abreu. "Él me hizo un pitcheo realmente bueno para batear. Hice buen contacto. Estoy muy emocionado por esta victoria. Ahora, en las semifinales, espero poder hacer lo mismo que hice hoy”.

Venezuela estaba abajo por 5-2 en el quinto episodio, cuando Maikel García encendió la remontada con un jonrón de dos carreras. Abreu siguió con su primer cuadrangular del torneo, un batazo de 409 pies hacia el jardín derecho que puso a su equipo arriba de manera definitiva.

Abreu, jardinero derecho de los Medias Rojas de Boston y ganador del Guante de Oro en dos ocasiones, batea para .294 con seis carreras impulsadas en cinco juegos del Clásico Mundial. Describió el momento del sábado como uno de los mejores de su carrera, pero no es ajeno a actuaciones épicas.

Sacudió un grand slam y un jonrón dentro del parque en el mismo juego contra los Rojos de Cincinnati el año pasado. Se convirtió en el sexto jugador en la historia de las Grandes Ligas y el segundo pelotero de los Medias Rojas desde 1939 en lograrlo.

El jonrón dentro del parque fue el primero de un jugador de Boston en Fenway Park desde Jacoby Ellsbury el 19 de septiembre de 2011.

Abreu señaló que el equipo se alimentó de la energía de los aficionados venezolanos en un duelo sabatino con mucho más en juego. Estuvieron de pie la mayor parte del encuentro, animando y golpeando tambores después de cada jugada.

“Creo que el público hoy y en cada juego que hemos disputado en este Clásico Mundial ha sido genial, increíble. Se siente la vibra. Se siente el apoyo desde las gradas y de todos los venezolanos en casa viendo el juego por televisión”.

Abreu y sus compañeros saben que aún no han terminado. Venezuela se enfrentará a Italia en las semifinales, pero también aseguró un lugar en el grupo de seis naciones para el torneo olímpico de béisbol de 2028, junto con Estados Unidos y la República Dominicana.

“Creo que esto significa mucho para nosotros, los venezolanos, para el país. Venezuela ha participado en los Juegos Olímpicos en otras categorías y otros deportes, pero estamos tratando de escribir nuestra propia historia", valoró Abreu. "Nuestro equipo está bien preparado. ... El trabajo no está terminado. Tenemos más por hacer”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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