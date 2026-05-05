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Jonrón de 2 carreras de Massey da ventaja a Reales sobre Guardianes para hilar 5ta victoria

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Michael Massey conectó un jonrón de dos carreras que significaron la ventaja, Isaac Collins también se voló la barda y los Reales de Kansas City ampliaron a cinco su racha de victorias al imponerse el martes 5-3 sobre los Guardianes de Cleveland, sus rivales de división .

Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, vacía la hielera encima de Michael Massey al final de un juego ante los Guardianes de Cleveland, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Colin E. Braley)
Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City, vacía la hielera encima de Michael Massey al final de un juego ante los Guardianes de Cleveland, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Stephen Kolek permitió un cuadrangular de tres carreras de Rhys Hoskins, pero poco más, a lo largo de seis entradas en su debut de temporada. El derecho se resintió del oblicuo en su primera apertura de los entrenamientos de pretemporada.

Kolek había lanzado bien en cuatro aperturas de rehabilitación en la sucursal de la Triple-A en Omaha antes de que los Reales lo utilizaran como abridor de emergencia por Noah Cameron, quien lidia con rigidez lumbar.

Nick Mears y Daniel Lynch IV se encargaron de sendos innings en blanco como relevistas por Kansas City, y Lucas Erceg sorteó una base por bolas con dos outs en el noveno para apuntarse su tercer salvamento en cuatro juegos y el décimo de la temporada.

Por los Guardianes, Gavin Williams (5-2) permitió cinco carreras y ocho hits, con dos bases por bolas, al cargar con la derrota por primera vez desde el 27 de marzo, cuando los Marineros lo vencieron en el segundo juego de la temporada.

Desde entonces, Williams había ganado cinco decisiones en seis aperturas.

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