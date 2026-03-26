Jonrón de 2 carreras de Alec Burleson guía remontada de Cardenales, que vencen 9-7 a Rays

El panameño Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, se embasa en un error durante el juego ante los Rays de Tampa Bay, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Jeff Le) AP

El novato JJ Wetherholt también pegó un jonrón por San Luis.

El mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón por Tampa Bay, que tomó una ventaja de 7-1 con seis carreras en la parte alta de la sexta entrada.

San Luis respondió con ocho carreras en la parte baja, incluidos elevados de sacrificio de Wetherholt y el panameño Iván Herrera, que produjeron carrera y empataron el juego 7-7.

Burleson siguió con un batazo al jardín derecho.

Ambos equipos enviaron a 11 bateadores al plato en el inning.

Jonny DeLuca conectó un sencillo de dos carreras para destacar la sexta entrada de Tampa Bay, que había ganado cuatro de sus cinco juegos anteriores en el día inaugural.

Riley O’Brien se acreditó la victoria con 1 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras. Ryne Stanek se apuntó el salvamento. Ponchó a Richie Palacios con las bases llenas para terminar el juego.

El jardinero de St. Louis Nathan Church añadió un hit de dos carreras en la sexta. Church, Burleson y Victor Scott II conectaron tres imparables cada uno.

El cubano Yandy Díaz, Ben Williamson y Nick Fortes pegaron tres hits cada uno por los Rays.

Por los Rays, el cubano Díaz de 5-3 con una anotada. El mexicano Aranda de 4-2 con una anotada y dos producidas. El dominicano Junior Caminero de 2-1 con una anotada.

Por los Cardenales, el panameño Herrera de 4-0. El venezolano Pedro Pagés de 4-1 con una anotada.

FUENTE: AP