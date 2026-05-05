Jon Rahm resuelve disputa con tour europeo mientras LIV Golf enfrenta pérdida de fondos saudíes

Jon Rahm hace el tee en el 18vo hoyo durante la última del torneo de LIV Golf en Club de Golf Chapultepec en Naucalpan, México, el 19 de abril de 2026. (Charles Laberge/LIV Golf vía AP) AP

Rahm y Tyrell Hatton respondieron preguntas el martes previo al torneo de LIV Golf en Virginia, después de que el director ejecutivo del circuito, Scott O'Neil, hablara con reporteros sobre sus esfuerzos por atraer inversionistas para una liga que perderá a su principal respaldo financiero al final de la temporada: el fondo soberano de Arabia Saudí.

Ambos jugadores declinaron conjeturar sobre su futuro y señalaron que siguen bajo contrato con LIV por varios años más.

“Por ahora me quedan varios años de contrato, y estoy bastante seguro de que hicieron un muy buen trabajo cuando lo redactaron, así que no veo muchas maneras de salir”, comentó Rahm.

Consultado sobre si el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí se había comprometido a respetar los contratos más allá de 2026, O'Neil respondió: “Ni siquiera sé cómo pensar en responder”.

Los saudíes han gastado 5.000 millones de dólares en LIV Golf durante cinco años sin lograr rentabilidad, incluidos 1.000 millones en contratos de jugadores. Los jugadores compiten por bolsas de 30 millones de dólares en cada evento del calendario, una cifra que podría reducirse el próximo año sin financiación saudí.

La Gira de la PGA no permite que los jugadores compitan en ambos circuitos. Sin embargo, los jugadores de LIV han sido recibidos de vuelta en el circuito europeo después de pagar multas por disputar eventos en conflicto.

Rahm se negó a pagar las multas y el enfrentamiento resultante puso en riesgo su participación en la Ryder Cup el próximo año en Adare Manor, en Irlanda.

“Ya no hay enfrentamiento. Pudimos llegar a un acuerdo. Hubo algunas concesiones de ambos lados, y yo ofrecí algunas; ellos tendieron una rama de olivo”, manifestó el español. “Así que eso ya no será un estrés”.

Rahm dijo que planea disputar torneos del circuito europeo este otoño, incluido el Abierto de España, a menos que consideraciones familiares se interpongan. Él y su esposa, Kelley, esperan su cuarto hijo.

El campeón de dos majors ha jugado en apenas seis torneos del circuito europeo desde que se unió a LIV a finales de 2023. LIV no tiene eventos en su calendario entre el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico, y el acuerdo de Rahm le permitiría jugar el Abierto de Escocia, coorganizado por la PGA, la semana previa al último major del año.

Al hablar en español al final de su disponibilidad, Rahm dijo que sabía que había riesgo al llegar a LIV y comparó su situación con la de un equipo de fútbol que sabe que su entrenador se marchará al final de la temporada.

“Sabes que tienes que jugar, pero hay ambigüedad porque quizá no vas a seguir el mismo sistema”, dijo Rahm antes de hacer referencia al gobernador del PIF, Yasir Al-Rumayyan, conocido como “Su Excelencia”, quien ha dejado el cargo como presidente de LIV.

“Fue una sorpresa para todos. No lo esperábamos, después del apoyo que Su Excelencia nos ha dado”.

O'Neil respondió preguntas de un responsable de medios de LIV durante 28 minutos dentro del edificio de tenis en Trump National Golf Club, a las afueras de Washington, antes de contestar preguntas de los reporteros durante 17 minutos.

Detrás de él había una pantalla con los nombres de seis patrocinadores, cuatro de los cuales son propiedad del PIF o cuentan con su respaldo: Maaden, Riyadh Air, Roshn Group y Aramco.

O'Neil mencionó patrocinios, venta de entradas, contratos de televisión y la presencia global de la liga como motivos para el optimismo de que podría asegurar financiación. La liga planea sacar al mercado sus 13 franquicias, y O'Neil dijo que esos equipos se ofrecerían a posibles compradores con los jugadores ya definidos.

“La forma en que normalmente funcionará el proceso — quizá me estoy adelantando — es que vamos a crear un plan de negocios, vamos a ir de la mano con los jugadores, saldremos al mercado y recaudaremos dinero a un nivel alto, y luego conseguiremos inversionistas en equipos en ese orden”, explicó O'Neil. “Los jugadores del equipo deberían quedar asegurados”.

Rahm reconoció que los jugadores quizá tengan que aceptar menos dinero para mantener la liga en marcha.

“Sí creo que, para que cambie el plan de negocios, sea lo que sea que estén planteando, tendrá que haber algunas concesiones por parte de (los jugadores), sí”, señaló.

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FUENTE: AP