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Jon Rahm cierra una semana fuera de lo común en México con otra victoria en LIV Golf

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jon Rahm coronó una semana caótica en LIV Golf al cerrar con una ronda de 64, 7 bajo par, el domingo para una victoria por seis golpes en LIV Golf Ciudad de México, su segundo triunfo este año en el circuito financiado por Arabia Saudí.

El capitán y campeón individual del primer lugar, Jon Rahm, de Legion XIII, celebra en el green del hoyo 18 tras la ronda final de LIV Golf Ciudad de México en el Club de Golf Chapultepec, el domingo 19 de abril de 2026, en Naucalpan, México. (Jon Ferrey/LIV Golf vía AP)
El capitán y campeón individual del primer lugar, Jon Rahm, de Legion XIII, celebra en el green del hoyo 18 tras la ronda final de LIV Golf Ciudad de México en el Club de Golf Chapultepec, el domingo 19 de abril de 2026, en Naucalpan, México. (Jon Ferrey/LIV Golf vía AP) AP

Rahm pasó toda la temporada pasada en LIV sin ganar, aunque sí se adjudicó el título de puntos. Y ya había vivido una decepción antes en 2017 en el Club de Golf Chapultepec cuando se disputaba el Campeonato Mundial de Golf.

Esta vez no hubo dudas después de que hiciera birdie en el par 4 del hoyo 2 y luego embocara un eagle en el siguiente. Jugó sin bogeys.

LIV anunció el domingo que regresará a Chapultepec el próximo año.

Bryson DeChambeau se retiró de la ronda final, alegando una lesión en la muñeca que no quería agravar más.

DeChambeau, que intentaba convertirse en el primer jugador en ganar tres veces seguidas en LIV Golf, estaba 16 golpes detrás de Rahm cuando dejó de jugar.

DeChambeau dijo que sería evaluado y esperaba estar en LIV Golf Virginia del 7 al 10 de mayo, una semana antes del Campeonato de la PGA.

David Puig firmó un 66 para terminar segundo, sumando valiosos puntos para el ranking mundial y prácticamente asegurando que estará en el Campeonato de la PGA.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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