Jokic firma otro triple-doble y Denver borra 13 puntos para vencer 135-129 a Utah

Murray terminó con 31 unidades, dos noches después de anotar un máximo de la temporada de 53. Jokic consiguió su cuarto triple-doble consecutivo y el 31ero. de la temporada para ayudar a Denver a evitar una derrota costosa en la apretada carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste.
Los Nuggets están en el cuarto lugar, un partido por delante de Minnesota y a medio juego de los Lakers de Los Ángeles.
Kyle Filipowski lideró a Utah con 25 tantos, pero se quedó sin anotar en el cuarto periodo cuando Denver remontó tras estar abajo 120-107. Jokic inició la reacción con una bandeja; Tim Hardaway Jr., que terminó con 21 puntos, encestó un triple y dos tiros libres que dejaron el marcador 124-121.
Después de que Ace Bailey encestó un tiro en suspensión desde la línea de fondo, Jokic anotó con un giro y Johnson empató con un triple. Los equipos intercambiaron triples antes de que Johnson, que sumó 12 puntos, pusiera a los Nuggets al frente de manera definitiva con otro lanzamiento de larga distancia a falta de 46 segundos.
Tras una pérdida de balón, Murray sentenció con otro triple a falta de 17 segundos.
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FUENTE: AP