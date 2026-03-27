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Jokic firma otro triple-doble y Denver borra 13 puntos para vencer 135-129 a Utah

DENVER (AP) — Nikola Jokic anotó 33 puntos, capturó 16 rebotes y repartió 12 asistencias; Cam Johnson y Jamal Murray se combinaron para encestar cuatro triples en los últimos 2:20, y los Nuggets de Denver remontaron una desventaja de 13 puntos en el cuarto periodo para vencer 135-129 al Jazz de Utah el viernes por la noche.

Nikola Jokić, derecha, de los Nuggets de Denver, busca a quien pasar el balón mientras Elijah Harkless, del Jazz de Utah, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 27 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Nikola Jokić, derecha, de los Nuggets de Denver, busca a quien pasar el balón mientras Elijah Harkless, del Jazz de Utah, defiende durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 27 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Murray terminó con 31 unidades, dos noches después de anotar un máximo de la temporada de 53. Jokic consiguió su cuarto triple-doble consecutivo y el 31ero. de la temporada para ayudar a Denver a evitar una derrota costosa en la apretada carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste.

Los Nuggets están en el cuarto lugar, un partido por delante de Minnesota y a medio juego de los Lakers de Los Ángeles.

Kyle Filipowski lideró a Utah con 25 tantos, pero se quedó sin anotar en el cuarto periodo cuando Denver remontó tras estar abajo 120-107. Jokic inició la reacción con una bandeja; Tim Hardaway Jr., que terminó con 21 puntos, encestó un triple y dos tiros libres que dejaron el marcador 124-121.

Después de que Ace Bailey encestó un tiro en suspensión desde la línea de fondo, Jokic anotó con un giro y Johnson empató con un triple. Los equipos intercambiaron triples antes de que Johnson, que sumó 12 puntos, pusiera a los Nuggets al frente de manera definitiva con otro lanzamiento de larga distancia a falta de 46 segundos.

Tras una pérdida de balón, Murray sentenció con otro triple a falta de 17 segundos.

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