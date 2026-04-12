Jokic anota 23 puntos en su 65to juego y Nuggets vencen a Spurs para colocarse terceros

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Nikola Jokic (15), pívot de los Nuggets de Denver, realiza un pase mientras es defendido por Mason Plumlee, pívot de los Spurs de San Antonio, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate) AP

Denver tuvo a siete jugadores con cifras de dos dígitos, incluidos Julian Strawther con 25 puntos y Jonas Valanciunas, quien terminó con 16 puntos y 11 rebotes.

De'Aaron Fox anotó 24 puntos para liderar a San Antonio, que vio cortada una racha de tres victorias. Stephon Castle sumó 10 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias en su regreso tras ausentarse dos partidos por molestias en el pie izquierdo.

El All-Star de los Spurs Victor Wembanyama, quien alcanzó la elegibilidad para premios en su partido anterior, no jugó mientras se recupera de una contusión en una costilla izquierda.

Jokic no jugó la segunda mitad después de acertar 7 de 12 tiros de campo, con ocho rebotes, dos asistencias y un tapón en 18 minutos y 15 segundos.

Denver (54-28) recibirá al sexto preclasificado Minnesota (48-33) en la primera ronda de los playoffs.

Jones terminó con 13 puntos.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP