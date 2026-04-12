americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jokic anota 23 puntos en su 65to juego y Nuggets vencen a Spurs para colocarse terceros

SAN ANTONIO (AP) — Nikola Jokic anotó 23 puntos en la primera mitad de su 65.º partido para cumplir los requisitos de elegibilidad para premios de la NBA, y los Nuggets de Denver vencieron la noche del domingo por 128-118 a los Spurs de San Antonio para asegurar el tercer puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste.

Nikola Jokic (15), pívot de los Nuggets de Denver, realiza un pase mientras es defendido por Mason Plumlee, pívot de los Spurs de San Antonio, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate)
Nikola Jokic (15), pívot de los Nuggets de Denver, realiza un pase mientras es defendido por Mason Plumlee, pívot de los Spurs de San Antonio, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate) AP

Denver tuvo a siete jugadores con cifras de dos dígitos, incluidos Julian Strawther con 25 puntos y Jonas Valanciunas, quien terminó con 16 puntos y 11 rebotes.

De'Aaron Fox anotó 24 puntos para liderar a San Antonio, que vio cortada una racha de tres victorias. Stephon Castle sumó 10 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias en su regreso tras ausentarse dos partidos por molestias en el pie izquierdo.

El All-Star de los Spurs Victor Wembanyama, quien alcanzó la elegibilidad para premios en su partido anterior, no jugó mientras se recupera de una contusión en una costilla izquierda.

Jokic no jugó la segunda mitad después de acertar 7 de 12 tiros de campo, con ocho rebotes, dos asistencias y un tapón en 18 minutos y 15 segundos.

Denver (54-28) recibirá al sexto preclasificado Minnesota (48-33) en la primera ronda de los playoffs.

Jones terminó con 13 puntos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter