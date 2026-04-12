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Jokic alcanza los 65 partidos y Denver asegura el tercer puesto del Oeste ante San Antonio

SAN ANTONIO (AP) — Nikola Jokic anotó 23 puntos en la primera mitad de su 65to partido para cumplir los requisitos y optar a premios de la NBA, y los Nuggets de Denver vencieron 128-118 a los Spurs de San Antonio la noche del domingo para asegurar el tercer puesto en la Conferencia Oeste.

Nikola Jokic (15), de los Nuggets de Denver, corre en la duela durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el domingo 12 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate)
Nikola Jokic (15), de los Nuggets de Denver, corre en la duela durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA contra los Spurs de San Antonio, el domingo 12 de abril de 2026, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) AP

Denver tuvo a siete jugadores con cifras de dos dígitos, incluidos Julian Strawther con 25 tantos y Jonas Valanciunas, quien terminó con 16 y 11 rebotes.

De'Aaron Fox anotó 24 unidades para liderar a San Antonio, que vio cortada una racha de tres victorias. Stephon Castle sumó 10 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias en su regreso tras ausentarse dos partidos por molestias en el pie izquierdo.

El All-Star de los Spurs Victor Wembanyama, quien alcanzó la elegibilidad para premios en su partido anterior, no jugó mientras se recupera de una contusión en una costilla del costado izquierdo.

Jokic no disputó la segunda mitad después de acertar siete de 12 tiros de campo, con ocho rebotes, dos asistencias y un tapón en 18 minutos y 15 segundos.

Jokic figuraba como duda por una lesión en la muñeca derecha, pero llegó al partido final tras haber jugado 64 encuentros.

La NBA exige que los jugadores participen en 65 partidos para ser elegibles a los honores de Jugador Más Valioso, All-NBA y Jugador Defensivo del Año. La liga permite dos excepciones para que actuaciones de 15:00 a 19:59 minutos jugados cuenten como partido oficial. A Jokic le quedaba una excepción.

Denver (54-28) recibirá al sexto preclasificado Minnesota (48-33) en la primera ronda de los playoffs.

San Antonio, que igualó la tercera mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia tras terminar 62-20, jugará contra el séptimo preclasificado, que se determinará por el ganador del primer partido del play-in.

FUENTE: AP

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