Johnson anota 35 y Hawks doblegan 126-116 a 76ers, que pierden a Maxey por lesión

ATLANTA (AP) — Jalen Johnson anotó 35 puntos, capturó 10 rebotes y repartió siete asistencias, y Nickeil Alexander-Walker sumó 24 unidades a la causa de los Hawks de Atlanta, quienes doblegaron el sábado 126-116 a los 76ers de Filadelfia, para lograr su sexta victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada.

Jalen Johnson, de los Hawks de Atlanta, realiza una clavada en el partido ante los 76ers de Filadelfia, el sábado 7 de marzo de 2026 (AP Foto/Erik Rank)
Atlanta, que tuvo dos rachas de cinco triunfos durante la temporada, ha ganado siete de sus últimos ocho partidos y se colocó dos juegos por encima de .500 con marca de 33-31.

CJ McCollum anotó 13 de sus 17 puntos en la primera mitad y agregó siete asistencias, Dyson Daniels terminó con 15 unidades y nueve rebotes, y Onyeka Okongwu aportó 10 puntos por los Hawks, que remontaron un déficit de siete tantos al descanso.

Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 31 puntos antes de lesionarse la mano derecha en una colisión con su compañero Adem Bona cuando quedaban 16 segundos en el partido. El entrenador de Filadelfia, Nick Nurse, no tenía novedades sobre el alcance de la lesión de Maxey después del encuentro y señaló que el escolta estelar se sometería a radiografías en la mano.

Quentin Grimes anotó 26 puntos, Kelly Oubre Jr. añadió 24 y Trendon Watford 10. Filadelfia vio cortada su racha de cuatro victorias. Jabari Walker, que venía de encadenar partidos de 20 puntos por primera vez en su carrera de cuatro años en la NBA, terminó con nueve puntos.

_____

FUENTE: AP

