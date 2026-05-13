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JJ Wetherholt pega jonrón de 2 carreras y Cardenales se imponen 6-4 a Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — JJ Wetherholt conectó un jonrón de dos carreras, José Fermín impulsó dos con un doble y los Cardenales de San Luis se impusieron el martes 6-4 a los Atléticos.

JJ Wetherholt, de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón de dos carreras ante los Atléticos, el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall)
JJ Wetherholt, de los Cardenales de San Luis, observa su jonrón de dos carreras ante los Atléticos, el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Scott Marshall) AP

Los Cardenales rompieron una racha de dos derrotas y colocaron en 14-7 su foja como visitantes, la mejor de las Grandes Ligas. No han perdido todavía tres juegos seguidos fuera de casa esta temporada.

Andre Pallante (4-3) ponchó a cuatro y permitió cuatro hits y tres carreras en cinco entradas. Luego siguieron cuatro relevistas, y Riley O'Brien se sobrepuso a una base por bolas al primer bateador del noveno para conseguir su 12º salvamento.

El batazo de Wetherholt hacia el jardín derecho ante Joel Kuhnel en la sexta entrada puso a los Cardenales arriba por 6-3.

San Luis anotó cuatro veces en la primera entrada. Jordan Walker impulsó la primera carrera con un sencillo, el doble del dominicano Fermín remolcó dos. El venezolano Yohel Pozo conectó un sencillo para que anotara Fermín.

Jeffrey Springs (3-3) permitió cuatro carreras en cinco entradas.

El panameño Iván Herrera consiguió dos de los 10 hits de los Cardenaless. San Luis se fue de 11-3 con corredores en posición de anotar. _____

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