americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jeffers y Clemens ayudan a los Mellizos a evitar la barrida y vencen 5-4 a Cerveceros

MINNEAPOLIS (AP) — Ryan Jeffers conectó un jonrón para desempatar y Kody Clemens aportó dos dobles y dos carreras impulsadas el domingo, mientras los Mellizos de Minnesota derrotaron 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee para evitar una barrida de tres juegos.

Kody Clemens, de los Mellizos de Minnesota, conecta un doblete productor de una carrera contra los Cerveceros de Milwaukee en la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 17 de mayo de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bruce Kluckhohn)
Kody Clemens, de los Mellizos de Minnesota, conecta un doblete productor de una carrera contra los Cerveceros de Milwaukee en la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 17 de mayo de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bruce Kluckhohn) AP

Bailey Ober (5-2) permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas. Cinco relevistas trabajaron las últimas cuatro entradas, y el dominicano Luis García consiguió los últimos tres outs para su segundo salvamento.

Garrett Mitchell y Christian Yelich conectaron jonrones por los Brewers, que ganaron cada uno de los dos primeros juegos de la serie por una carrera.

Robert Gasser, de Milwaukee, llamado desde Triple-A Nashville para abrir el juego, cedió tres carreras —dos limpias— y tres hits en cuatro entradas.

Los dobles de Clemens en la primera y la tercera entradas ayudaron a los Twins a tomar una ventaja temprana de 3-1.

Los jonrones solitarios de Mitchell en la cuarta y de Yelich en la quinta igualaron el marcador.

Yelich estuvo en la alineación por primera vez desde el 12 de mayo, cuando regresó tras una ausencia de un mes por una distensión en la ingle y de inmediato presentó rigidez en la espalda.

El jardinero central de los Mellizos, Byron Buxton, se perdió su cuarto juego consecutivo por dolor en la cadera derecha.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: Van a tener que venir a nosotros

Trump endurece postura sobre Cuba tras visita de la CIA: "Van a tener que venir a nosotros"

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

CIA expone al jefe de la inteligencia cubana tras reunión secreta en La Habana

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

Trump y Marco Rubio buscan acelerar el fin del comunismo en Cuba sin provocar un colapso total

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter