americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jefe de DDHH de ONU visitará México la semana próxima por crisis de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, realizará la próxima semana una visita a México para evaluar con las autoridades locales, organizaciones humanitarias y activistas el aumento de los desaparecidos, que ya superaron los 133.000 casos, y la profundización de la crisis forense.

Una familiar de una persona desaparecida, parte de un grupo llamado Guerreros Buscadores, enciende una vela tras encontrar restos óseos enterrados en Tlajomulco de Zúñiga, a las afueras de Guadalajara, México, el martes 24 de marzo de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Una familiar de una persona desaparecida, parte de un grupo llamado Guerreros Buscadores, enciende una vela tras encontrar restos óseos enterrados en Tlajomulco de Zúñiga, a las afueras de Guadalajara, México, el martes 24 de marzo de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

La visita de Türk se dará en medio de las tensiones que surgieron entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) tras el reporte que presentó a inicios de mes en el que solicitó, en una decisión sin precedentes, que se lleve el caso México a la Asamblea General para que sopese medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.

Sheinbaum anunció el jueves en su conferencia matutina que se reunirá la próxima semana con el alto comisionado quien también sostendrá encuentros con funcionarios de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.

Desde el 2000 a la fecha al menos tres altos comisionados de derechos humanos de la ONU han visitado México, entre ellos Louise Arbour en 2007 y Zeid Ra’ad Al Hussein en 2015.

La mandataria detalló que durante la visita de Türk las autoridades mexicanas le informarán sobre lo que se ha realizado para apoyar a las víctimas y atender el delito de desaparición, y agregó que también se recibirán sus opiniones.

El arribo del alto comisionado se dará en un momento álgido pues coincidirá con los recientes hallazgos de cientos de restos óseos que encontraron a las afueras de la capital mexicana grupos de personas que buscan por su cuenta a sus familiares desaparecidos. Según la fiscalía local los restos corresponderían a al menos tres personas.

El colectivo local Guerreros Buscadores de Jalisco también informó esta semana la localización de “molares, placas y diversos indicios óseos” en una fosa séptica del Rancho Izaguirre, ubicado a las afueras de la ciudad occidental de Guadalajara, que fue intervenido el año pasado por la Fiscalía General de la República tras la denuncia que hizo el mismo grupo sobre la presencia de numerosos restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir en el lugar.

Los activistas han cuestionado los pocos avances que ha habido en las investigaciones del Rancho Izaguirre que era utilizado por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento.

Sheinbaum criticó duramente el informe de la CED alegando que se ignoró las acciones que ha realizado su gobierno para enfrentar la crisis, y sostuvo que el análisis se basó en casos ocurridos en cuatro estados mexicanos entre 2009-2017 y que los resultados “los extrapolan hasta 2025”.

También rechazó la afirmación de la CED de que en México podrían estar ocurriendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”, y dijo que para que se dé ese tipo penal se requieren “ataques sistemáticos contra la población civil” por parte del Estado.

En su informe la CED también expresó preocupación por la crisis forense sin precedentes que enfrenta México con más de 70.000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes.

En respuesta a las críticas de las autoridades mexicanas, Juan Pablo Albán, presidente del CED, expresó que las diferencias jurídicas, incluso políticas, “son comprensibles” en el marco del diálogo internacional y la cooperación, pero sostuvo que es “fundamental preservar el respeto institucional” hacia los órganos de supervisión de los derechos humanos y sus integrantes.

Albán también refutó las críticas al informe y planteó que el análisis que hizo la CED de los casos de desaparecidos en México “no se limita a un periodo cerrado”, sino que “examina la evolución de la situación hasta la actualidad”.

El problema de desaparecidos en México se remonta al último tercio del siglo XX, pero a partir de 2006, cuando se inició la guerra frontal contra el crimen organizado, las cifras se dispararon, sin que se hayan logrado contener hasta la fecha.

En un intento por hacer frente a esta crisis, el año pasado Sheinbaum anunció una serie de reformas para agilizar las búsquedas, y a finales de marzo presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas. Organizaciones humanitarias locales criticaron dicha revisión, asegurando que las debilidades en los registros revelan la enorme impunidad que existe en el país sobre esos casos, y consideraron que las nuevas clasificaciones no tienen fundamento legal.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter