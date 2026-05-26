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Jefe de agencia de desarrollo de Puerto Rico renuncia tras denunciar injerencia del gobierno

SAN JUAN (AP) — El jefe de la principal agencia de desarrollo económico de Puerto Rico anunció su renuncia el martes, al tiempo que criticó al gobierno de Jenniffer González en el territorio de Estados Unidos y la acusó de interferir en el trabajo del departamento.

La salida de Sebastián Negrón Reichard del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio se produce en un momento crítico para Puerto Rico, mientras busca reactivar su economía y atraer a inversionistas.

Negrón Reichard señaló en su comunicado que más de 10 funcionarios con cargos de liderazgo en la agencia —incluidos su jefe de despacho, el asesor jurídico general y el jefe de finanzas— también renunciaron tras lo que calificó como intervenciones del gobierno. Indicó que entre ellas figura la revocación de dos suspensiones sumarias que Negrón Reichard había impuesto después de que una investigación determinara intervenciones indebidas en las actividades de compras de la agencia.

Las acciones del gobierno “hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo secretario le debe a la ciudadanía”, manifestó Negrón Reichard.

Agregó que esas acciones también dejaron “desprotegido al personal que denunció alegadas irregularidades en procesos internos”.

Negrón Reichard afirmó que no haría más comentarios, a la espera de acciones legales.

La gobernadora González expresó su decepción después de que los reporteros le preguntaran sobre la renuncia y desdeñó las preguntas sobre la presunta interferencia.

“Me decepciona porque creo que fue un gran secretario de agencia”, dijo.

Mientras tanto, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomás Rivera Schatz, quien recientemente ha tenido discrepancias con González aunque ambos pertenecen al mismo partido proestadidad, calificó la renuncia como sumamente lamentable.

“Yo espero que a quienes les toca evaluar y comprender el alcance de estas circunstancias lo hagan y tomen las acciones correctivas que tienen que tomar, que les estoy advirtiendo hace bastante tiempo”.

“Si no lo hacen, pues, yo estaré conversando con estas personas y, si traen ante mí evidencia que demuestre que algo anda mal, yo voy pa' encima”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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