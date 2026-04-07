JD Vance viaja a Hungría antes de las elecciones con la esperanza de impulsar la campaña de Orbán

ARCHIVO - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la izquierda, escucha al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante una reunión en la sala del Gabinete de la Casa Blanca, el viernes 7 de noviembre de 2025 en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) AP

El viaje de dos días de Vance, durante el cual tiene previsto realizar una visita oficial con Orbán y más tarde aparecer en uno de sus mítines de campaña, era la señal más clara hasta ahora de que el gobierno de Trump estaba apostándolo todo por una victoria de Orbán cuando los húngaros acudan a las urnas el domingo.

Orbán, que gobierna desde 2010, se postula para un quinto mandato consecutivo como primer ministro. Él y su partido nacionalista-populista Fidesz afrontan su contienda más difícil en dos décadas frente a un rival de centroderecha, el partido Tisza encabezado por Péter Magyar, que podría poner fin a los 16 años de Orbán en el poder.

Durante mucho tiempo, sus críticos lo han acusado de apoderarse de las instituciones de Hungría, restringir la libertad de prensa y supervisar una corrupción política arraigada —acusaciones que él niega—, y Orbán se ha convertido en un símbolo del movimiento global de extrema derecha.

Trump ha respaldado repetidamente la candidatura de Orbán a la reelección, y muchos dentro del movimiento Make America Great Again aprueban la oposición del líder húngaro a la inmigración, su recorte de los derechos LGBTQ+ y el control de los medios de comunicación y el ámbito académico.

Pero la mayoría de las encuestas independientes muestran una desventaja de dos dígitos para Fidesz entre los votantes decididos antes de la votación del 12 de abril, y Orbán ha buscado promocionarse apareciendo públicamente junto a sus aliados internacionales.

La visita del vicepresidente no era la primera muestra de apoyo de Estados Unidos a Orbán.

Hungría, que se ha desmarcado de la mayoría de los países de la Unión Europea al negarse a ayudar a Ucrania con asistencia financiera o armas para repeler la invasión a gran escala de Rusia, se ha mantenido firmemente comprometida con la compra de energía rusa pese a los esfuerzos de la UE por dejar de depender de esos suministros.

En noviembre, Hungría recibió una exención de las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo y el gas rusos tras una reunión en la Casa Blanca entre Orbán y Trump.

En febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Budapest, donde elogió con entusiasmo a Orbán y la “conexión de persona a persona” que había establecido con el presidente, y le dijo a Orbán: “El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito porque su éxito es nuestro éxito”.

A finales del mes pasado, Orbán recibió a decenas de aliados de toda Europa y de otros lugares en la edición húngara de la Conferencia de Acción Política Conservadora, y en una reunión de la familia de partidos de extrema derecha Patriotas por Europa, el tercer grupo más grande del Parlamento Europeo.

Trump envió un mensaje en video a la conferencia en Hungría, en el que afirmó que Orbán contaba con su “respaldo completo y total” y que era un “tipo fantástico”.

El acercamiento del gobierno de Trump a Orbán refleja su afinidad por los partidos europeos de extrema derecha en general, y la admiración de esas formaciones, desde España hasta Francia, Alemania y Holanda, ha sido mutua.

Aun así, la estrategia reciente de Trump en política exterior ha tenido repercusiones en Europa, y sus acciones respecto a Groenlandia, Venezuela e Irán han tensionado esas relaciones.

Orbán, sin embargo, se ha mantenido deferente y ha repetido las afirmaciones falsas de Trump de que ganó las elecciones de 2020. En declaraciones a la radio estatal justo antes de que Trump iniciara su segundo mandato, Orbán sostuvo que los demócratas “le arrebataron la presidencia a Donald Trump mediante fraude”.

La aparición prevista de Vance en el mitin electoral de Orbán fue un paso inusual por parte de un dirigente extranjero, y una ruptura con la práctica de la mayoría de los políticos, que evitan participar activamente en las campañas políticas de otros países.

El propio Orbán se ha mostrado irritado ante la más mínima mención de las elecciones húngaras por parte de otros líderes de la UE, y ha denunciado cualquier expresión de apoyo a su oponente como una grave vulneración de la soberanía de Hungría y una injerencia en los comicios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP