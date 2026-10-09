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JD Vance rechaza ver posible transmisión en vivo de la ejecución del tirador de Fort Hood

HEBRON, Kentucky, EE.UU. (AP) — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, puso en duda el viernes si el Pentágono transmitirá en vivo la ejecución del autor del tiroteo en Fort Hood, Nidal Malik Hasan, programada para diciembre, pero les dijo a los reporteros que, si eso ocurre, “no voy a verla”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, baja del Air Force Two con sus hijos Vivek, izquierda, y Mirabel, al llegar al Aeropuerto Internacional Cincinnati/Northern Kentucky, el viernes 9 de octubre de 2026 en Hebron, Kentucky. (Samuel Corum/Pool vía AP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, baja del Air Force Two con sus hijos Vivek, izquierda, y Mirabel, al llegar al Aeropuerto Internacional Cincinnati/Northern Kentucky, el viernes 9 de octubre de 2026 en Hebron, Kentucky. (Samuel Corum/Pool vía AP) AP

El vicepresidente republicano afirmó: “No sé si eso realmente vaya a ocurrir”, cuando se le preguntó sobre los planes que el Pentágono confirmó el jueves. Pero luego Vance intentó dejar de lado la controversia por los impactantes planes de una ejecución pública y sostuvo que no deben olvidarse los crímenes de Hasan.

Hasan fue declarado culpable de matar a 13 personas y herir a otras 32 en una masacre en la base militar en 2009.

“Así que, sea cual sea la controversia sobre el método de la ejecución, espero que la gente no olvide que este es un tipo que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes”, expresó Vance.

“Ahora bien, dicho eso, quiero decir, miren, si al final se transmite en vivo, no voy a verla”, añadió.

Vance es un converso a la Iglesia católica, que desde hace mucho tiempo se opone a la pena de muerte.

El viernes por la mañana, el jefe de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos condenó la decisión del gobierno estadounidense de transmitir en vivo la ejecución de Hasan.

“Con conmoción y gran tristeza me he enterado de la decisión del Departamento de Guerra de transmitir públicamente en vivo la ejecución de Nidal Hassan. Nuestro Dios es el Dios de la vida. De ninguna manera pueden justificarse las acciones de Hassan, pero esta decisión es una promoción bárbara de una cultura de muerte y debe reconsiderarse”, señaló en un comunicado el arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia.

Antes, el presidente Donald Trump dijo en un acto en la Casa Blanca que Hasan recibirá “la pena de muerte por pelotón de fusilamiento. Y se la merece”.

Trump, quien aprobó la ejecución de Hasan, lo calificó de “un maníaco”.

El presidente aprobó el método de ejecución por pelotón de fusilamiento días después de que un intento fallido de ejecutar a Christa Pike mediante inyección letal a finales del mes pasado llevó al gobernador de Tennessee a suspender más ejecuciones en ese estado este año.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el ejército no ha ejecutado a un miembro de la milicia por pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. La última ejecución militar ocurrió el 13 de abril de 1961, cuando el soldado raso del Ejército John Bennett fue ejecutado en la horca.

Trump, quien desde hace mucho tiempo ha sido un abierto defensor de la pena de muerte, no mencionó los planes que el Pentágono ha anunciado para transmitir en vivo la ejecución para que el público en general pueda verla.

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Los periodistas de The Associated Press Will Weissert en Washington y Holly Meyer en Nashville, Tennessee contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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