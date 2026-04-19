Jayson Tatum vuelve con fuerza a los playoffs y Celtics aplastan a 76ers al abrir su serie

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Jayson Tatum (0) de los Celtics de Boston gesticula durante el partido contra los 76ers de Filadelfia, el domingo 19 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Neemias Queta agregó 13 para los Celtics, segundos preclasificados de la conferencia.

Tatum anotó 21 puntos en la primera mitad, en apenas su 17mo partido de esta temporada tras la cirugía a la que se sometió en mayo pasado para reparar el tendón de Aquiles.

Boston nunca estuvo en desventaja y llegó a abrir una ventaja de 35 puntos, con el entrenador Joe Mazzulla repartiendo minutos entre 12 jugadores. Los Celtics encestaron 16 triples.

El segundo duelo se disputará la noche del martes en Boston.

Tyrese Maxey aportó 21 puntos y ocho asistencias por los 76ers, que jugaron sin Joel Embiid. El MVP de 2023 continúa recuperándose tras una apendicectomía el 9 de abril. No está claro cuándo podrá regresar.

Paul George anotó 17 puntos y V.J. Edgecombe añadió 13. Filadelfia acertó 4 de 23 en intentos de triple.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP