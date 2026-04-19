americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jayson Tatum vuelve con fuerza a los playoffs y Celtics aplastan a 76ers al abrir su serie

BOSTON (AP) — Jayson Tatum sumó 25 puntos, 11 rebotes y siete asistencias en su primer partido de playoffs desde que se rompió el tendón de Aquiles derecho la temporada pasada, y los Celtics de Boston arrollaron el domingo 123-91 a los 76ers de Filadelfia en el primer juego de su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Jayson Tatum (0) de los Celtics de Boston gesticula durante el partido contra los 76ers de Filadelfia, el domingo 19 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty)
Jayson Tatum (0) de los Celtics de Boston gesticula durante el partido contra los 76ers de Filadelfia, el domingo 19 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Jaylen Brown anotó 26 puntos y Neemias Queta agregó 13 para los Celtics, segundos preclasificados de la conferencia.

Tatum anotó 21 puntos en la primera mitad, en apenas su 17mo partido de esta temporada tras la cirugía a la que se sometió en mayo pasado para reparar el tendón de Aquiles.

Boston nunca estuvo en desventaja y llegó a abrir una ventaja de 35 puntos, con el entrenador Joe Mazzulla repartiendo minutos entre 12 jugadores. Los Celtics encestaron 16 triples.

El segundo duelo se disputará la noche del martes en Boston.

Tyrese Maxey aportó 21 puntos y ocho asistencias por los 76ers, que jugaron sin Joel Embiid. El MVP de 2023 continúa recuperándose tras una apendicectomía el 9 de abril. No está claro cuándo podrá regresar.

Paul George anotó 17 puntos y V.J. Edgecombe añadió 13. Filadelfia acertó 4 de 23 en intentos de triple.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacados del día

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

EEUU intercepta buque iraní en Ormuz: Trump afirma que fue capturado tras intentar romper el bloqueo naval

Policías en el lugar en donde varias personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios asistentes en un desfile por el Año Nuevo Lao, el sábado 4 de abril de 2026, en Broussard, Luisiana. (WBRZ via AP)

🚨 TRAGEDIA EN LUISIANA: 8 NIÑOS MUERTOS EN TIROTEO TRAS DISPUTA FAMILIAR

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter