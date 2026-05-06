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Jaylen Brown de Celtics, multado con 50.000 dólares por criticar arbitraje de playoffs

NUEVA YORK (AP) — La NBA ha multado al astro de los Celtics Jaylen Brown con 50.000 dólares por sus críticas públicas a los árbitros tras la eliminación de Boston en la primera ronda de los playoffs.

Jaylen Brown, de los Celtics de Boston, se lamenta en el séptimo partido de la serie de playoffs ante los 76ers de Filadelfia, el sábado 2 de mayo de 2026 (AP Foto/Jim Davis)
Jaylen Brown, de los Celtics de Boston, se lamenta en el séptimo partido de la serie de playoffs ante los 76ers de Filadelfia, el sábado 2 de mayo de 2026 (AP Foto/Jim Davis) AP

La multa fue anunciada por el vicepresidente ejecutivo de la NBA y jefe de Operaciones de Baloncesto, James Jones, la noche del martes, dos días después de que Brown afirmó en una transmisión en vivo que él conduce que los árbitros “claramente tenían una agenda” para señalarle faltas por “empujar” cuando atacaba el aro mientras botaba el balón.

“Hay algunos árbitros a los que hay que investigar”, indicó Brown en la transmisión en vivo el domingo, un día después de la derrota de los Celtics por 109-100 ante los 76ers de Filadelfia en el séptimo partido de su serie de primera ronda de los playoffs. “Todo buen jugador de baloncesto hace esto. ¿De qué están hablando? Claramente tenían una agenda”.

Brown ya había sido multado con 35.000 dólares en enero tras una diatriba de dos minutos después del partido, también sobre el arbitraje, luego de la derrota de Boston ante San Antonio.

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FUENTE: AP

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