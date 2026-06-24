Jax domina 5 entradas y Díaz empata récord de impulsadas en triunfo 5-3 de Rays sobre Reales

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Griffin Jax, de los Rays de Tampa Bay, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el miércoles 24 de junio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Jax (3-5) ponchó a siete mientras permitió dos carreras sucias y cinco hits. Fue su cuarta apertura consecutiva con al menos cinco entradas lanzadas y menos de dos anotaciones limpias permitidas. Bryan Baker cedió una en la novena, pero cerró el juego para su 20mo salvamento.

Díaz conectó una línea al jardín izquierdo en la cuarta entrada para igualar la marca de la franquicia de B.J. Upton de 447 carreras impulsadas y darle a Tampa Bay una ventaja de 4-0. Jonny DeLuca siguió con un doble impulsor.

Nick Fortes y Díaz abrieron la pizarra en la tercera cuando ambos anotaron después de que el primera base de los Reales, Jac Caglianone, fildeó el rodado de Ryan Vilade y pisó la almohadilla para el out — pero luego su tiro al plato se fue desviado del receptor venezolano Salvador Pérez. El mexicano Jonathan Aranda añadió un sencillo productor de una carrera para poner a los Rays arriba 3-0.

Noah Cameron (4-5) permitió las cinco carreras con ocho hits en cinco entradas por los Reales.

Kansas City anotó dos carreras en la parte alta de la quinta cuando Carter Jensen y Caglianone anotaron gracias a errores consecutivos del campocorto Taylor Walls y del jardinero izquierdo Chandler Simpson. Josh Rojas agregó su primer jonrón de la temporada en la novena para acercar la pizarra 5-3.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP