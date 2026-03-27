Jason Heyward, 5 veces Guante de Oro, anuncia su retiro tras 16 años en Grandes Ligas

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ARCHIVO - Jason Heyward, de los Padres de San Diego (centro), es entrevistado por Mariluz Cook (izquierda) y Mike Pomeranz tras un juego de béisbol contra los Rockies de Colorado, el 12 de abril de 2025, en San Diego. (Foto AP/Derrick Tuskan, Archivo) AP

Heyward disputó 34 juegos con San Diego en 2025 y bateó para .176.

En su carrera, Heyward bateó para .255 con 186 jonrones con seis equipos. También jugó para San Luis, Houston y los Dodgers de Los Ángeles. El jardinero ganó cinco Guantes de Oro, incluidos cuatro en temporadas consecutivas de 2014 a 2017.

Heyward, cuyo apodo es “J Hey”, jugó sus primeras cinco temporadas con los Bravos y estableció máximos de su carrera con 27 jonrones y 82 carreras impulsadas para Atlanta en 2012. Los Bravos lo seleccionaron en el draft de 2007 procedente de Henry County High School, en los suburbios de Atlanta.

Heyward jugó con los Cachorros durante siete temporadas, de 2016 a 2022. Comentó que planea centrarse en su Jason Heyward Baseball Academy, un programa de desarrollo juvenil con sede en Chicago.

“Quería llegar a este momento y saber sin ninguna duda que era hora de dar un paso al costado, y lo sé. Sin titubeos, sin mirar atrás, solo gratitud”, señaló Heyward en un comunicado.

Heyward expresó que jugar 16 años en las Grandes Ligas “me lo dio todo, y ahora puedo devolver parte de eso. A través de la Jason Heyward Baseball Academy, puedo orientar a la próxima generación, seguir vinculado al juego y asegurarme de que los niños de mi comunidad tengan las oportunidades y el espacio para soñar de la misma manera que yo lo hice”.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP