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Jared Leto niega acusaciones de agresión sexual descritas en documental de la BBC

Cuatro mujeres acusaron a Jared Leto de conducta sexual inapropiada cuando eran adolescentes, a lo que el actor y músico respondió el miércoles que “nunca ha agredido sexualmente a nadie”.

ARCHIVO - Jared Leto en la premier de Tron: Ares en Los Ángeles, el 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo)
ARCHIVO - Jared Leto en la premier de "Tron: Ares" en Los Ángeles, el 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo) AP

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas”, manifestó el actor, de 54 años, en un comunicado a The Associated Press.

En el documental de la BBC “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” (“Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood”), estrenado el miércoles, se detallan diversas acusaciones, entre ellas, las de cuatro mujeres que señalaron al actor por conducta sexual inapropiada y agresión entre 2002 y 2016, cuando ellas eran adolescentes y Leto era adulto. Una de ellas dijo que tenía 17 años cuando fue agredida sexualmente, mientras que otra acusó a Leto de estupro, ya que también tenía 17. Una mujer afirmó que tenía 19 años cuando Leto la amenazó con agredirla sexualmente y otra aseguró que tenía 16 cuando el actor hizo llamadas telefónicas sexualmente explícitas y le propuso tener relaciones.

La BBC afirma que corroboró los relatos de las mujeres, los cuales no pudieron ser verificados de manera independiente por la AP. En el documental no se identifica a las mujeres con sus nombres completos. La BBC indicó que Leto no respondió a sus intentos de obtener comentarios para su documental. La AP envió el miércoles una solicitud de comentarios por correo electrónico a la BBC para pedir una respuesta a la negación de Leto.

Leto también fue acusado de conducta inapropiada por nueve mujeres que hablaron con Air Mail para un reportaje publicado el año pasado. Un representante del actor negó esas acusaciones en aquel momento.

Leto, ganador del Óscar por su papel secundario en “Dallas Buyers Club”, también es el vocalista principal de la banda Thirty Seconds to Mars. Recientemente interpretó a Skeletor en “Masters of the Universe”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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