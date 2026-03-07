americateve

Japón supera 8-6 a Corea del Sur con 2 jonrones de Suzuki y uno de Ohtani en el Clásico Mundial

TOKIO (AP) — El campeón defensor Japón conectó cuatro jonrones, incluyendo dos del toletero de los Cachorros de Chicago Seiya Suzuki, para vencer el sábado 8-6 a Corea del Sur 8-6 y mantenerse invicto en el Grupo C del Clásico Mundial.

Shohei Ohtani celebra su jonrón con su compañero de Japón Seiya Suzuki durante el encuentro ante Corea del Sur en el Clásico Mundial el sábado 7 de marzo del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko)
Shohei Ohtani y Masataka Yoshida también conectaron jonrones por Japón. El cuadrangular de Ohtani llegó después de que el viernes firmó un grand slam en la blanqueada 13-0 sobre Taiwán.

Ambos equipos mostraron más poder de bateo que pitcheo, particularmente en las primeras cuatro entradas de un festival de batazos. Entre los dos equipos sumaron cinco jonrones, encabezados por el par de Suzuki en el Tokyo Dome.

Japón y Australia tienen marca de 2-0 en el Grupo C y el domingo se enfrentan como los dos favoritos para avanzar a los cuartos de final. En el otro juego del domingo, Corea del Sur (1-1) se mide ante Taiwán (1-2).

Corea del Sur tomó ventaja de 3-0 en la parte alta de la primera entrada ante el abridor Yusei Kikuchi con sencillos consecutivos de Do Yeong Kim, Jahmai Jones y Jung Hoo Lee, y un doble de dos carreras de Bo Gyeong Moon.

Pero Suzuki conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja del episodio para acercar a Japón 3-2.

Japón se fue al frente 5-3 en la tercera con jonrones solitarios de Ohtani, Suzuki y Yoshida.

Corea del Sur armó su propio derby de jonrones en la parte alta de la cuarta, igualando 5-5 con el cuadrangular de dos carreras de Hyeseong Kim ante el segundo lanzador de Japón, Hiromi Itoh. Fue el quinto vuelacercas entre ambos equipos en cuatro entradas.

Japón rompió el empate en la séptima para tomar ventaja de 8-5. Young Kyu Kim, quien entró como relevista más temprano en la entrada, dio base por bolas a Suzuki con las bases llenas para impulsar una carrera, y luego Yoshida conectó un sencillo para remolcar dos más.

Los coreanos anotaron una en la octava para poner el juego 8-6, pero dejaron las bases llenas cuando Yuki Matsumoto ponchó a Hyeseong Kim.

Atsuki Taneichi fue el lanzador ganador y Taisei Ota se apuntó el salvamento. Yeong Hyun Park cargó con la derrota.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, asistió al encuentro del sábado. Mientras que el viernes, el actor Timothée Chalamet y el cantante pop Bad Bunny se dejaron ver.

Grand Slam de Fairchild impulsa blanqueada 14-0 de Taiwán

El grand slam de Stuart Fairchild en la segunda entrada impulsó la blanqueada 14-0 de Taiwán ante la República Checa, que sigue sin ganar.

Fue el primer triunfo de Taiwán en el torneo y llegó un día después de que Japón lo apaleara 13-0.

El juego se detuvo por la regla de la misericordia, con Taiwán arriba por 10 o más después de siete entradas.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

