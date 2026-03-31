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Japón e Indonesia reforzarán cooperación en seguridad energética ante guerra en Irán

TOKIO (AP) — Japón e Indonesia acordaron el martes profundizar los lazos económicos y la cooperación en seguridad energética, mientras los dos países asiáticos enfrentan una creciente incertidumbre sobre los suministros de petróleo y gas provocada por la guerra en Oriente Medio.

El presidente de Indonesia Prabowo Subianto (izq) con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en la Casa de Huéspedes Akasaka en Tokio, el 31 de marzo del 2026. (Yoshikazu Tsuno/Pool Photo via AP)
El presidente de Indonesia Prabowo Subianto (izq) con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en la Casa de Huéspedes Akasaka en Tokio, el 31 de marzo del 2026. (Yoshikazu Tsuno/Pool Photo via AP) AP

“A raíz de la situación con Irán, la importancia de los recursos y de la seguridad energética está siendo reconocida a nivel mundial”, declaró la primera ministra japonesa Sanae Takaichi en una conferencia de prensa conjunta tras mantener conversaciones con el presidente indonesio Prabowo Subianto en Tokio.

Los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos.

Takaichi indicó el martes que ambos países firmaron este mes un acuerdo para impulsar la colaboración económica en minerales críticos y energía nuclear.

En virtud del memorando firmado el 15 de marzo, las dos partes cooperarán en la construcción de una nueva central nuclear, posiblemente en Kalimantan Occidental, en Indonesia, utilizando la experiencia japonesa con una posible financiación de bancos de desarrollo, según un documento difundido por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón.

Prabowo también señaló que su país invitó a Japón a cooperar en el procesamiento de minerales críticos como los elementos de tierras raras, así como en energías renovables y energía nuclear.

Japón, pese al desastre nuclear de Fukushima en 2011, ahora está promoviendo la energía nuclear y busca ampliar la cooperación con naciones del Sudeste Asiático como parte de su iniciativa de cero emisiones de carbono. Indonesia está recurriendo a la energía nuclear para satisfacer el aumento vertiginoso de la demanda energética.

Indonesia anunció el año pasado planes para construir dos pequeños reactores modulares en una isla del sur del país para 2034. Funcionarios allí dicen que Canadá y Rusia han presentado propuestas formales de cooperación.

Takaichi y Prabowo también acordaron profundizar la cooperación para ayudar a estabilizar las cadenas de suministro, incluido el gas natural licuado, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón en un comunicado.

Japón figura entre los principales importadores mundiales de GNL, y alrededor del 5% de su suministro proviene de Indonesia.

Japón, más del 90% de cuyas importaciones de petróleo provienen de Oriente Medio, también busca diversificar a sus proveedores. El país comenzó a liberar este mes reservas estatales y comerciales de petróleo para estabilizar su mercado.

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El corresponsal Niniek Karmini en Yakarta, Indonesia, contribuyó para esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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