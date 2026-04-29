Jannik Sinner vence a la promesa española Rafael Jódar en Madrid y lo alaba: "Qué jugador"

Jannik Sinner devuelve ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García) AP

Jannik Sinner devuelve ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García) AP

La racha de Jódar se frenó al sucumbier el miércoles 6-2, 7-6 (0) ante Sinner en los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Jódar, de 19 años, ha ido escalando rápidamente en el ranking y había impresionado en Madrid con triunfos ante rivales por delante suyo en el ranking como Alex de Miñaur y Joao Fonseca.

“Qué jugador”, en el lente de la cámara en la cancha tras el partido en la pista central de la Caja Mágica.

Sinner ya había elogiado al español en otras ocasiones, y estuvo a pie de pista para ver a Jódar cuando venció al australiano de Miñaur, quinto preclasificado, en la segunda ronda.

Jódar, número 42 del ranking, disputaba por primera vez unos cuartos de final en un torneo Masters 1000. Ya se había convertido en apenas el tercer español —después de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz— en anotarse una victoria en el cuadro principal en Madrid antes de cumplir 20 años.

“Es un jugador de mucha calidad. Teniendo 19 años lo que ha hecho ya demuestra que sabe jugar puntos importantes", dijo Sinner a pie de cancha. “Hoy he tenido algo de fortuna y también más experiencia. He gestionado bien el desempate. Seguro que jugaremos más partidos. Es un jugador en crecimiento”.

Jódar obtuvo a principios de mes en Marrakech su primer título del circuito ATP y luego alcanzó las semifinales en Barcelona. Hace apenas un año estaba fuera de los primeros 600 del ranking y recién en marzo irrumpió dentro del Top 100.

Fue la 21ma victoria consecutiva de Sinner, quien salvó los siete puntos de quiebre que enfrentó. Disputará las semifinales en Madrid por primera vez. El italiano completó el pleno de apariciones en semifinales en los nueve torneos Masters 1000.

Sinner, quien enfrentará a continuación al ganador del duelo entre Arthur Fils y Jiri Lehecka, busca convertirse en el primer jugador en ganar cinco Masters 1000 consecutivos.

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FUENTE: AP