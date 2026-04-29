americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jannik Sinner vence a la promesa española Rafael Jódar en Madrid y lo alaba: "Qué jugador"

MADRID (AP) — El número uno mundial Jannik Sinner fue demasiado para Rafael Jódar, la más reciente sensación del tenis español.

Jannik Sinner devuelve ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García)
Jannik Sinner devuelve ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García) AP
Jannik Sinner devuelve ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García)
Jannik Sinner devuelve ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García) AP

La racha de Jódar se frenó al sucumbier el miércoles 6-2, 7-6 (0) ante Sinner en los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Jódar, de 19 años, ha ido escalando rápidamente en el ranking y había impresionado en Madrid con triunfos ante rivales por delante suyo en el ranking como Alex de Miñaur y Joao Fonseca.

“Qué jugador”, en el lente de la cámara en la cancha tras el partido en la pista central de la Caja Mágica.

Sinner ya había elogiado al español en otras ocasiones, y estuvo a pie de pista para ver a Jódar cuando venció al australiano de Miñaur, quinto preclasificado, en la segunda ronda.

Jódar, número 42 del ranking, disputaba por primera vez unos cuartos de final en un torneo Masters 1000. Ya se había convertido en apenas el tercer español —después de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz— en anotarse una victoria en el cuadro principal en Madrid antes de cumplir 20 años.

“Es un jugador de mucha calidad. Teniendo 19 años lo que ha hecho ya demuestra que sabe jugar puntos importantes", dijo Sinner a pie de cancha. “Hoy he tenido algo de fortuna y también más experiencia. He gestionado bien el desempate. Seguro que jugaremos más partidos. Es un jugador en crecimiento”.

Jódar obtuvo a principios de mes en Marrakech su primer título del circuito ATP y luego alcanzó las semifinales en Barcelona. Hace apenas un año estaba fuera de los primeros 600 del ranking y recién en marzo irrumpió dentro del Top 100.

Fue la 21ma victoria consecutiva de Sinner, quien salvó los siete puntos de quiebre que enfrentó. Disputará las semifinales en Madrid por primera vez. El italiano completó el pleno de apariciones en semifinales en los nueve torneos Masters 1000.

Sinner, quien enfrentará a continuación al ganador del duelo entre Arthur Fils y Jiri Lehecka, busca convertirse en el primer jugador en ganar cinco Masters 1000 consecutivos.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Destacados del día

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU.

MARCO RUBIO LANZA ALERTA: "UN COLAPSO EN CUBA SERÍA UNA CRISIS DIRECTA PARA EE.UU."

SENADO BLOQUEA INTENTO DEMÓCRATA: TRUMP MANTIENE VÍA ABIERTA PARA ACCIONES MILITARES SOBRE CUBA

SENADO BLOQUEA INTENTO DEMÓCRATA: TRUMP MANTIENE VÍA ABIERTA PARA ACCIONES MILITARES SOBRE CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter