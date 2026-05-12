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James Wood pega uno de los 6 jonrones de Nacionales para vencer 10-4 ante Rojos

CINCINNATI (AP) — James Wood conectó su jonrón 12 de la temporada, y Luis García Jr. y Daylen Lile dispararon dos cuadrangulares cada uno como parte de la noche del martes de seis jonrones de los Nacionales de Washington en una victoria por 10-4 sobre los Rojos de Cincinnati.

Daylen Lile, de los Nacionales de Washington, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el martes 12 de mayo de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar)
Daylen Lile, de los Nacionales de Washington, recorre las bases tras conectar un jonrón solitario durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el martes 12 de mayo de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

Brady House también conectó un jonrón por los Nacionales, que mejoraron a 14-9 como visitantes. Esa es la segunda mayor cantidad de triunfos fuera de casa en las Grandes Ligas, detrás de los 16 de Atlanta.

Washington suma 50 jonrones esta temporada y superó su anterior máximo de cuatro en un juego, establecido el 6 de mayo en una victoria sobre Minnesota.

El abridor de los Rojos, Brady Singer, fue golpeado en el pie derecho, pero se mantuvo en el juego después de ser evaluado por el personal de preparación física. Más tarde se le realizó una radiografía que no mostró nada, informó el equipo.

En la tercera, Singer (2-3) permitió jonrones consecutivos de Wood y García para poner el marcador 2-0. El primer cuadrangular de Lile lo amplió a 3-0 en la cuarta.

Brad Lord (2-0) lanzó 2 2/3 entradas sin permitir carreras en relevo del abridor de Washington, Miles Mikolas, quien permitió dos carreras, una limpia, en 3 1/3 entradas. ___

FUENTE: AP

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