americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

James anota 18 en 1ra mitad y Lakers se preparan para playoffs con triunfo 131-107 ante Jazz

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James anotó 18 puntos, repartió seis asistencias y capturó cuatro rebotes en la primera mitad, y los Lakers de Los Ángeles se pusieron a punto para la postemporada con una victoria la noche del domingo 131-107 sobre el Jazz de Utah.

LeBron James (23), alero de los Lakers de Los Ángeles, es defendido por Ace Bailey, a la izquierda, y el alero Cody Williams, de los Jazz de Utah, mientras conduce hacia la canasta durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Jayne Kamin-Oncea)
LeBron James (23), alero de los Lakers de Los Ángeles, es defendido por Ace Bailey, a la izquierda, y el alero Cody Williams, de los Jazz de Utah, mientras conduce hacia la canasta durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Jayne Kamin-Oncea) AP

Rui Hachimura y Deandre Ayton aportaron 22 puntos y 10 asistencias cada uno. James y Luke Kennard no jugaron la segunda mitad como medida de precaución, y los Lakers cerraron la temporada regular con una racha de tres triunfos consecutivos. Terminaron cuartos en la Conferencia Oeste y se enfrentarán a Houston en la primera ronda de los playoffs.

Pese a saber que necesitaban tanto una victoria como una derrota de Denver ante San Antonio para asegurar el tercer puesto, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, manifestó que su grupo no podía preocuparse por factores fuera de su control.

James tomó el mando temprano con seis puntos y tres asistencias en los primeros siete minutos, incluidos robos en posesiones defensivas consecutivas que convirtió en una bandeja y un alley-oop para Ayton.

Nick Smith Jr. sumó 12 puntos después de firmar un contrato de dos años el domingo.

Oscar Tshiebwe registró 29 puntos y 17 rebotes por el Jazz, que terminó la temporada con 11 derrotas consecutivas como visitante.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter