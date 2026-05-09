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Jakob Marsee pega jonrón de 3 carreras; Marlins remontan y vencen a Nacionales 8-7

MIAMI (AP) — Xavier Edwards empató el juego con un jonrón en la séptima entrada, Jakob Marsee conectó un cuadrangular de tres carreras en la octava y los Marlins de Miami remontaron un déficit de cuatro carreras para superar el sábado 8-7 a los Nacionales de Washington.

Jakob Marsee (derecha) es felicitado por Kyl Stowers, su compañero en los Marlins de Miami, luego de batear un jonrón de tres carreras en el juego del sábado 9 de mayo de 2026, ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Lynne Sladky)
Jakob Marsee (derecha) es felicitado por Kyl Stowers, su compañero en los Marlins de Miami, luego de batear un jonrón de tres carreras en el juego del sábado 9 de mayo de 2026, ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Fue la séptima victoria con remontada incluida por parte de los Marlins, y su mayor reacción hasta ahora. El 29 de marzo, habían revertido una desventaja de tres carreras ante los Rockies de Colorado.

Kyle Stowers se quedó a un triple de completar el ciclo y Otto López pegó un sencillo y un doble para extender a 12 juegos su racha de hits. La seguidilla del dominicano es ahora la más larga en las Grandes Ligas después de que Jacob Wilson, de los Atléticos, se fue en blanco ante los Orioles de Baltimore.

La remontada de Miami comenzó en la cuarta entrada después de que Stowers conectó un jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho que redujo la ventaja a la mitad. Owen Caissie sumó otra anotación con un elevado de sacrificio en la sexta, y el jonrón solitario de 422 pies de Edwards en la séptima empató el juego 4-4.

Marsee encontró un slider colgado y lo envió al bullpen visitante en el jardín derecho para darles a los Marlins una ventaja de 7-4, y el panameño Leo Jiménez añadió un elevado de sacrificio para impulsar una más.

Andrew Nardi (3-2) se acreditó la victoria como relevista.

Mitchell Parker (2-1) permitió cinco hits y cinco carreras en una entrada de relevo.

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