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Jackson y Henderson impulsan a Orioles a vencer 6-2 a Webb y Gigantes

BALTIMORE (AP) — Jeremiah Jackson se quedó a un triple de completar el ciclo, Gunnar Henderson conectó un jonrón y los Orioles de Baltimore vencieron la noche del sábado 6-2 a los Gigantes de San Francisco.

Jeremiah Jackson (82), de los Orioles de Baltimore, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el sábado 11 de abril de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
Jeremiah Jackson (82), de los Orioles de Baltimore, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el sábado 11 de abril de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Colton Cowser tuvo dos hits y Coby Mayo impulsó dos carreras por los Orioles, que han ganado cuatro de cinco.

Grant Wolfram (1-0) lanzó una entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria, mientras cinco relevistas de Baltimore se combinaron para 4 1/3 entradas en blanco.

Con el marcador empatado 2-2 en la cuarta, un rodado de Mayo para elección del fildeador remolcó al dominicano Leody Tavares con la carrera de la ventaja. Jackson siguió con un doble para impulsar a Mayo.

Jackson conectó un jonrón al jardín izquierdo ante Caleb Kilian en la séptima y pegó un sencillo en la octava.

Henderson puso arriba a los Orioles 2-1 con un jonrón solitario en la tercera, su sexto de la temporada.

El boricua Heliot Ramos tuvo dos hits y dos carreras impulsadas por los Gigantes, que habían hilado su mejor racha de la temporada con tres victorias consecutivas. Logan Webb (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en seis entradas.

El derecho de Baltimore Chris Bassitt, castigado con 10 carreras en 6 1/3 entradas en sus dos primeras aperturas, permitió dos carreras con siete hits en 4 2/3 entradas, mientras realizó 89 lanzamientos.

Por los Gigantes, el venezolano Luis Arraez de 3-1. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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