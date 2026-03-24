Ja Morant, de los Grizzlies, fuera por el resto de la temporada por lesión de codo

El base de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, observa desde la banca en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Memphis, Tennessee. (Foto AP/Brandon Dill) AP

Los Grizzlies informaron la noche del martes que Morant necesitaría una inyección de plasma rico en plaquetas para ayudar en la recuperación. Los Grizzlies esperaban que Morant se recuperara por completo a tiempo para la próxima temporada.

Morant, el base de 1,88 metros en su séptima temporada tras salir de Murray State, disputó apenas 20 partidos esta temporada con los Grizzlies. Promedió 19,5 puntos, su cifra más baja desde su segunda campaña en la liga. El final anticipado de la temporada del jugador de 26 años prolonga una tendencia para el base, a menudo lesionado. Ha jugado solo 79 partidos en las últimas tres temporadas.

Morant se esguinzó el codo a finales de enero después de haber estado dos semanas fuera por molestias en la pantorrilla.

Elegido segundo en el draft de 2019 detrás de Zion Williamson, Morant fue un espectáculo de jugadas destacadas noche tras noche al inicio de su carrera con los Grizzlies.

Morant desafió a algunos de los pívots más altos de la NBA con mates cerca del aro y eludió a los defensores con giros vertiginosos. Sus pases encontraron grietas en las defensas, y con frecuencia perseguía tapones en los que clavaba el balón en la parte superior del rectángulo del tablero.

Esas jugadas espectaculares y de gran vuelo le valieron el premio al Novato del Año en 2020 y el de Jugador con Mayor Progreso en 2022.

Los problemas fuera de la cancha y el aumento de incidentes de conducta empezaron a aflorar en 2023 y redujeron su impacto en la cancha para los Grizzlies. Un video de marzo de 2023 en el que se veía a Morant exhibiendo un arma en un club nocturno del área de Denver derivó en una suspensión de ocho partidos por parte de la NBA, aunque no se presentaron cargos penales.

Meses después, se vio a Morant en una transmisión en vivo exhibiendo un arma, esta vez desde el asiento del pasajero de un automóvil. Tras la investigación de la liga, Silver anunció que Morant comenzaría la temporada 2023-24 con una suspensión de 25 partidos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP