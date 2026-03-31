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Italia visita a Bosnia en el repechaje europeo rumbo al Mundial

Es un día decisivo para una de las potencias históricas del fútbol.

Gennaro Gattuso, izquierda, entrenador de la selección de Italia, camina sobre el césped antes del partido final de la repesca para la Copa Mundial contra Bosnia, que se disputará el martes en el estadio Bilino Polje, en Zenica, Bosnia, el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Armin Durgut)
Gennaro Gattuso, izquierda, entrenador de la selección de Italia, camina sobre el césped antes del partido final de la repesca para la Copa Mundial contra Bosnia, que se disputará el martes en el estadio Bilino Polje, en Zenica, Bosnia, el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Armin Durgut) AP

Italia, que atraviesa dificultades, visita a Bosnia y Herzegovina en el repechaje de clasificación europeo el martes, con el cuatro veces campeón del mundo desesperado por no quedarse fuera de un tercer Mundial consecutivo.

Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte en los playoffs de clasificación para los dos últimos Mundiales y no ha aparecido en el mayor evento del fútbol desde 2014.

En las semifinales del repechaje europeo de la semana pasada, Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte. Bosnia eliminó a Gales en una tanda de penales.

Las otras finales de los playoffs europeos del martes son: Suecia vs. Polonia; Kosovo vs. Turquía; y República Checa vs. Dinamarca.

Los cuatro partidos están programados para comenzar a las 8:45 de la tarde hora local (1845 GMT; 2:45 de la tarde ET).

Las dificultades de Italia en el Mundial comenzaron poco después de su último título en 2006: la Azzurri quedó eliminada en la fase de grupos en las finales de 2014 y 2018.

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