Italia en vilo, Suecia sin estrellas y Lewandowski busca otro mundial en el repechaje europeo

ARCHIVO - Foto del 16 de noviembre del 2025, el seleccionador de Italia Gennaro Gattuso hace un gesto durante el encuentro de la fase de grupos de la eliminatoria al mundial ante Noruega. (AP Foto/Luca Bruno, Archivo) AP

La Azzurri protagonizó una lamentable defensa del título en 2010, cuando no ganó ningún partido en una bochornosa eliminación en la fase de grupos. En 2014 nuevamente no alcanzó la fase de eliminación directa al quedar eliminada por un gol que Uruguay anotó poco después de que Luis Suárez mordiera al defensor italiano Giorgio Chiellini.

En 2018 y 2022, los italianos ni siquieran llegaron al torneo al quedar fuera en el playoff europeo en una humillación absoluta para una nación enloquecida por el fútbol.

No es de extrañar que el país esté en vilo esta semana.

Italia nuevamente tendrá que disputar el playoff a la Copa del Mundo, uno de los 16 equipos europeos que compiten por los cuatro cupos restantes del continente para el torneo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

La Copa del Mundo nunca ha sido tan grande, ampliada a 48 países, incluidos 16 de Europa. Y aun así Italia necesita entrar por la puerta de atrás, una mala imagen para el cuatro veces campeón del mundo y un tradicional semillero de este deporte.

Irlanda del Norte se interpondrá el jueves en el camino de Italia en las semifinales del playoff en Bergamo. Si gana —y la Azzurri es amplia favorita—, necesitará luego vencer a Gales o a Bosnia y Herzegovina para avanzar a la Copa del Mundo.

Aquí hay algunas cosas más a las que prestar atención:

Suecia, sin sus grandes nombres

Ha llegado la hora decisiva para Graham Potter.

La federación sueca contrató al exentrenador de Chelsea y West Ham el año pasado, inicialmente con un acuerdo a corto plazo y con una sola tarea: llevar al equipo a la Copa del Mundo.

Aunque aún se juegan el boleto, Potter claramente ha hecho lo suficiente como para impresionar a la federación, que le otorgó un contrato hasta 2030 la semana pasada.

Es una clara muestra de respaldo para Potter de cara a los playoffs, donde Suecia enfrenta a la Ucrania devastada por la guerra en Valencia, España, un territorio neutral. El ganador recibirá a Polonia o Albania la próxima semana.

Por desgracia para Potter, no tiene disponibles a todas sus figuras, ya que las estrellas Alexander Isak y Dejan Kulusevski están lesionadas.

Ucrania sigue jugando partidos de local fuera

Hace exactamente cuatro años, Ucrania no pudo viajar a Escocia para disputar la semifinal de los playoffs de clasificación al Mundial en medio del caos apenas semanas después de la invasión militar rusa.

El encuentro se reprogramó para junio del 2022 y Ucrania terminó ganando 3-1 en Glasgow antes de perder la final del playoff cuatro días después en Gales por un gol de Gareth Bale.

Ucrania vuelve a los playoffs tras cuatro años sin poder albergar ningún partido en su propio territorio, que sigue siendo bombardeado por Rusia.

¿La última oportunidad de Lewandowski?

Siempre es peligroso decir que la carrera de un jugador considerado entre los mejores futbolistas del mundo está por terminar —como en el caso de Cristiano Ronaldo que se dirige a otro Mundial a los 41 años— pero esta podría ser la última oportunidad de Robert Lewandowski de jugar un Mundial.

El delantero del Barcelona, de 37 años, se alejó brevemente de la selección de Polonia el año pasado, declarándose no disponible después de que el entonces entrenador Michal Probierz le quitara la capitanía. Probierz renunció tras la derrota ante Finlandia y Lewandowski regresó de inmediato al equipo en agosto bajo el nuevo técnico Jan Urban.

El máximo goleador histórico de Polonia recuperó también el brazalete de capitán.

Kosovo se ha dado prisa

Kosovo está a dos partidos de la Copa del Mundo, menos de 10 años después de que la nación se uniera a la familia del fútbol internacional.

Fue en mayo de 2016 cuando Kosovo y Gibraltar fueron votados para ingresar a la FIFA como sus federaciones miembro número 210 y 211. Eso ocurrió ocho años después de que Kosovo declarara su independencia de Serbia, un paso que aún no reconocen decenas de Estados miembros de las Naciones Unidas.

También permitió que jugadores con vínculos familiares con Kosovo se declararan por el equipo. Valon Berisha sigue jugando para Kosovo una década después de poner fin a su carrera de 20 partidos con Noruega.

Ahora, en apenas su tercer intento de clasificarse al Mundial masculino, el entrenador alemán Franco Foda guio al equipo hasta la semifinal del playoff europeo de clasificación el jueves en Eslovaquia. Eso se lo ganó como subcampeón del grupo que ganó Suiza, quedando por encima de Eslovenia y Suecia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP