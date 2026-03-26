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Italia vence 2-0 a Irlanda del Norte en semifinal del repechaje. Gyökeres logra triplete con Suecia

Italia ganó por fin un partido en un repechaje del Mundial. Ahora el cuatro veces campeón del mundo necesita otra victoria para no quedarse por tercera vez consecutiva al margen del máximo certamen.

Moise Kean, de la selección de Italia, festeja el segundo tanto de sue equipo en un partido del repechaje mundialista ante Irlanda del Norte en Bérgamo, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Antonio Calanni)
Moise Kean, de la selección de Italia, festeja el segundo tanto de sue equipo en un partido del repechaje mundialista ante Irlanda del Norte en Bérgamo, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Antonio Calanni) AP

La Azzurra venció el jueves a Irlanda del Norte por 2-0 en las semifinales del repechaje europeo.

Sandro Tonali rompió el empate con una media volea al inicio del segundo tiempo por Italia, como local en Bérgamo, y luego asistió en otro gol a Moise Kean.

“Después de ponernos en ventaja, despejamos la mente. Hicimos un buen partido", consideró el selecionador italiano Gennaro Gattuso. "Esto debería darnos confianza para el martes. … Tenemos que ganar. No tenemos otra opción”.

También avanzaron a las finales del repechaje programadas para el martes Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo y Dinamarca.

Italia visitará a continuación a Gales o a Bosnia y Herzegovina y necesitará otra victoria para llegar al próximo torneo en Norteamérica y evitar que se cumplan al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en el mayor evento del fútbol.

El partido Gales vs. Bosnia y Herzegovina estaba 1-1 en el tiempo extra el jueves, cuando Irlanda y la República Checa también se fueron al tiempo extra — empatados 2-2.

Los otros cruces de las finales son: Suecia vs. Polonia; Turquía vs. Kosovo; y Dinamarca vs. República Checa o Irlanda.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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