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Italia recupera 10 cuerpos de bote con migrantes que volcó frente a Malta; rescatan a 48

ROMA (AP) — Un bote patrullero recuperó los cadáveres de 10 personas después que un barco pesquero rescatara a 48 migrantes de una embarcación que volcó cerca de Malta, informó el domingo la guardia costera de Italia.

La guardia costera indicó en un comunicado que aún buscaba en una zona a aproximadamente 84 kilómetros (52 millas) al sureste de Malta, donde se reportó que la embarcación de migrantes había volcado.

La embarcación, con unas 60 personas a bordo, había partido de Libia, señalaron las autoridades. La Guardia Costera, que forma parte de la Marina italiana, envió, a solicitud de las autoridades maltesas, una nave patrulla a la zona donde volcó la embarcación de migrantes.

La costa libia es uno de los principales puntos de partida de migrantes que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África en pequeñas embarcaciones en busca de una vida mejor en Europa. Miles han muerto durante el peligroso trayecto.

La Unión Europea tiene un acuerdo con el gobierno libio para reducir el número de migrantes que pasan por el país. Le ha entregado a Libia 700 millones de euros (824 millones de dólares) desde 2015, gran parte de los cuales se ha destinado a reforzar la gestión fronteriza.

Las políticas migratorias de Italia en el Mediterráneo central se han basado desde hace tiempo en la cooperación con Libia para frenar las salidas, incluido el apoyo, la capacitación y el equipamiento de la Guardia Costera libia para interceptar embarcaciones de migrantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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