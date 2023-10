VIDEO: Cientos de manifestantes irrumpieron en un aeropuerto en Rusia para atacar a los pasajeros de un avión procedente de Israel

Gente corea lemas antisemitas en un aeropuerto en Makhachkala, Rusia, el lunes 30 de octubre de 2023. Cientos de personas irrumpieron en el principal aeropuerto de la región rusa de Daguestán y en la pista de aterrizaje, coreando lemas antisemitas y buscando a los pasajeros llegados en un vuelo desde Tel Aviv, informaron agencias de noticias rusas y redes sociales. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.