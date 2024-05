Ejército de Israel halla cadáveres de 3 rehenes israelíes en Gaza

ARCHIVO - Ricarda Louk se mantiene sentada el martes 17 de octubre de 2023 en Tel Aviv frente a un cartel con la imagen de su hija Shani Louk, que fue tomada como rehén por el grupo miliciano Hamás en una incursión a territorio israelí el 7 de octubre. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved