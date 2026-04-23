Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego por 3 semanas, dice Trump

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El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, derecha, y el vicepresidente, JD Vance, escuchan en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 23 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Trump señaló que la reunión entre los embajadores de Israel y Líbano ante Estados Unidos fue “muy bien”. El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada.

El alto el fuego inicial de 10 días, que entró en vigor el viernes pasado, debía expirar el lunes.

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Mroue informó desde Beirut. Abby Sewell, en Beirut, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP