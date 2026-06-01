Israel ordena ataques en suburbios del sur de Beirut tras cohetes de Hezbollah al norte de Israel

Una vista del castillo de Beaufort en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

Una declaración conjunta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, indicó que, tras lo que calificaron como reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah y los “ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos”, habían ordenado al ejército israelí atacar objetivos en los suburbios del sur de Beirut, conocidos en árabe como Dahiyeh.

Hezbollah aceptó detener los ataques contra Israel cuando se firmó el alto el fuego a mediados de abril, pero los reanudó tras ataques israelíes en Líbano que Israel describió como defensa propia.

Tras la advertencia del lunes, se vio a un gran número de personas huyendo de Dahiyeh, que atascaron las carreteras de salida del suburbio, donde Hezbollah cuenta con un amplio apoyo.

Ataques aéreos israelíes durante la noche en el sur de Líbano dejaron seis muertos, incluido un ciudadano sirio en una aldea cerca de la ciudad de Nabatiyeh, informó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado.

El ejército israelí, por su parte, afirmó que la Fuerza Aérea interceptó dos proyectiles lanzados desde Líbano hacia territorio israelí, así como un objetivo aéreo sospechoso en la zona donde operan soldados israelíes en el sur de Líbano. No se reportaron heridos, señaló el ejército.

Hezbollah afirmó que llevó a cabo ataques con cohetes y misiles contra el norte de Israel el domingo.

Israel y Líbano se preparan para dialogar en Washington

Los ataques más recientes se produjeron pese a un alto el fuego teórico vigente desde el 17 de abril y justo antes de que Líbano e Israel celebren su próxima ronda de conversaciones directas en Washington a partir del martes. Hezbollah ha rechazado las conversaciones directas, confiando en la presión de Irán, que ha exigido el fin de la guerra en Líbano en sus conversaciones con Washington.

Las conversaciones entre altos funcionarios de Israel y Líbano comenzaron en abril en Washington, las primeras en más de tres décadas entre países que no tienen relaciones diplomáticas formales.

Beirut se ha librado en gran medida de los ataques aéreos desde que entró en vigor el alto el fuego, salvo por dos ataques selectivos contra los suburbios del sur de la ciudad en mayo.

Un funcionario de Estados Unidos dijo a última hora del domingo que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para proponer una nueva vía para continuar las negociaciones en curso, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sopesa una prórroga tentativa del alto el fuego con Irán.

Según la propuesta, Hezbollah detendría todos los ataques contra Israel e Israel se abstendría de intensificar las operaciones militares en la capital libanesa, Beirut, de acuerdo con el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar conversaciones diplomáticas privadas.

El funcionario indicó que Aoun estaba abierto a la idea, pero que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, respondió exigiendo que Israel detenga primero toda acción militar.

El funcionario señaló que el gobierno de Trump no espera que Israel renuncie a responder en represalia por los ataques de Hezbollah contra su territorio.

Berri, un aliado clave de Hezbollah, afirmó en un comunicado el domingo que puede garantizar el “compromiso pleno, integral e inmediato” del grupo político y militar con un alto el fuego. “Pero, ¿quién obligará a Israel a detener su agresión?”, añadió.

Aoun declaró el lunes, en comentarios difundidos por su oficina, que “Líbano enfrenta una feroz y condenable agresión israelí”. Aoun agregó que su gobierno continúa trabajando para poner fin al “sufrimiento de los libaneses en general y de los habitantes del sur en particular”.

La ronda actual de combates entre Israel y Hezbollah ha matado a 3.412 personas en Líbano y ha desplazado a más de 1 millón de personas.

El ejército de Israel informó que un soldado murió durante la noche en el sur de Líbano en un ataque con dron de Hezbollah. El uso por parte de Hezbollah de drones de fibra óptica, difíciles de detectar, ha resultado letal para el ejército israelí, que tiene dificultades para responder.

Según la oficina de Netanyahu, al menos 26 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano. También han muerto dos civiles en el norte de Israel.

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Melzer informó desde Tel Aviv, Israel. El periodista de The Associated Press Matthew Lee contribuyó a este informe desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP