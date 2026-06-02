Israel mata a 8 en el sur de Líbano, un día después de que Trump adelantó una desescalada

Rescatistas trabajan en el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio y dañó un hospital en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el 1 de junio de 2026. (AP Foto) AP

Israel amenazó el lunes con atacar los suburbios del sur de Beirut, lo que causó pánico en la capital libanesa mientras miles huían hacia zonas más seguras y Hezbollah disparaba cohetes hacia el norte de Israel. Las fuerzas israelíes realizaron recientemente su incursión más profunda en Líbano en 26 años, pero Beirut se ha librado en gran medida durante las últimas seis semanas, salvo por dos ataques selectivos en los suburbios del sur de la ciudad en mayo.

Más tarde, luego de una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y de comunicarse con el grupo insurgente libanés a través de mediadores, Trump apuntó que “no habrá tropas que vayan a Beirut”.

La estatal Agencia Nacional de Noticias de Líbano, reportó el martes que un ataque con un avión no tripulado israelí alcanzó un automóvil en la carretera que conecta la localidad sureña de Marjayoun con la ciudad de Nabatiyeh, y mató a James Karam, un dentista de la cercana localidad cristiana de Qlayaa, además de a su hija y su hijo. El ejército libanés indicó que dos soldados sufrieron heridas leves cuando otro dron los golpeó en una carretera a las afueras de la ciudad.

Un ataque con dron contra la aldea de Jibchit se cobró la vida de dos sirios que trabajaban en un vivero, informó la agencia, mientras que otro ataque contra la cercana aldea de Toul mató a dos personas. Un tercer incidente alcanzó un auto cerca de la aldea de Harouf y causó la muerte de una persona.

La ANN también informó que un ataque aéreo israelí mató el lunes a seis personas en la aldea sureña de Marwaniyeh.

Hezbollah afirmó el martes que sus combatientes dispararon misiles antitanque contra tropas israelíes que avanzaban hacia la aldea sureña de Hadatha, a unos 7 kilómetros (4 millas) de la frontera con Israel. En varias zonas del norte de Israel se activaron las sirenas, explicó el ejército en un comunicado, agregando que se identificó “un objetivo aéreo sospechoso” en la zona donde operan soldados israelíes en el sur de Líbano, y no se reportaron heridos.

Pese a un alto el fuego negociado por Washington y alcanzado en abril, ambas partes han seguido intercambiando ataques después de que Israel hiciera lo propio en zonas libanesas alegando defensa propia.

Los incidentes más recientes se produjeron en vísperas de la segunda ronda de conversaciones entre Israel y Líbano prevista para el martes y el miércoles en Washington, donde se espera que los negociadores libaneses busquen un alto el fuego total que impida futuros ataques. Las conversaciones entre los dos países, que comenzaron en abril en Washington, fueron las primeras en más de tres décadas entre dos naciones que no tienen relaciones diplomáticas formales.

Los combates representan un gran obstáculo para el incipiente acuerdo que busca ampliar el alto el fuego en la guerra con Irán que estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran la República Islámica el 28 de febrero. Teherán quiere que cualquier acuerdo incluya un alto el fuego completo en Líbano.

Hezbollah ha rechazado las conversaciones directas, confiando en la presión de Irán.

La última ronda de combates entre Israel y Hezbollah se ha cobrado la vida de 3.433 personas en Líbano y ha desplazado a más de un millón. Según la oficina de Netanyahu, al menos 27 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano. Además, dos civiles fallecieron en el norte de Israel.

El ejército israelí informó a última hora del lunes que un soldado murió en el sur de Líbano y agregó que otros siete resultaron heridos en el incidente, tres de ellos de gravedad.

El uso de drones de fibra óptica difíciles de detectar por parte de Hezbollah ha sido letal para el ejército israelí, que tiene dificultades para responder.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP