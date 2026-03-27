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Israel lanza nueva ola de ataques contra Irán sin señales de avances diplomáticos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel lanzó una oleada de ataques contra Irán en la madrugada del viernes, antes de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir los ataques contra infraestructura civil iraní, mientras Teherán y Estados Unidos parecían atrapados en un impasse diplomático, lo que allana el terreno para una posible escalada a medida que el primer mes de la guerra en Oriente Medio se acerca a su fin.

Familiares lloran la muerte de un soldado iraquí en un ataque a una instalación militar en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak, en el interior del santuario del imán Ali en Najaf, Irak, el 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Anmar Khalil)
Familiares lloran la muerte de un soldado iraquí en un ataque a una instalación militar en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak, en el interior del santuario del imán Ali en Najaf, Irak, el 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Anmar Khalil) AP

El ataque israelí del viernes contra objetivos “en el corazón de Teherán” se produjo después de que el país afirmara que “intensificará” sus operaciones contra instalaciones de producción de armas iraníes. Por el momento se desconocían los objetivos alcanzados.

También se vio humo sobre Beirut, aunque las autoridades israelíes no reportaron ataques en la capital libanesa. Las sirenas antiaéreas se activaron en Israel cuando el ejército indicó que estaba trabajando para interceptar misiles iraníes. Irán continuó con sus ataques a sus vecinos árabes del golfo Pérsico, con reportes de drones y misiles entrantes tanto en Kuwait como en Emiratos Árabes Unidos.

Washington ha estado presionando a la República Islámica para que inicie conversaciones sobre su propuesta de 15 puntos para un alto el fuego, pero al mismo tiempo ordenó el envío de miles de tropas adicionales a la región, posiblemente en preparación para un esfuerzo militar para arrebatar a Irán su férreo control del estrecho de Ormuz.

Tras el peor día en Wall Street desde el inicio de la guerra, las bolsas asiáticas bajaron en su mayoría el viernes debido a las crecientes dudas sobre las posibilidades de una desescalada. El precio del petróleo volvió a subir y el crudo Brent, el índice de referencia internacional, alcanzó los 107 dólares por barril en las operaciones matinales, un 45% más que cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra.

EEUU impulsa solución diplomática, pero envía más tropas

El firme control de Irán sobre el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz ha causado una creciente preocupación por una crisis energética mundial y parece formar parte de una estrategia para lograr que Estados Unidos dé marcha atrás sacudiendo la economía global. Un bloque árabe del golfo afirmó el jueves que Teherán está cobrando un peaje a las embarcaciones para garantizar su paso seguro por la vía navegable.

Steve Witkoff, enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la Casa Blanca ha entregado a Teherán una “lista de acciones” de 15 puntos para un posible alto el fuego, utilizando a Pakistán como intermediario. El documento incluye restricciones al programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán ha rechazado la oferta de Washington y presentó su propia propuesta de cinco puntos, que contempla reparaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, un grupo de buques estadounidenses se acercó a la región con unos 2.500 marines a bordo. Además, al menos 1.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada —entrenados para aterrizar en territorio hostil con el fin de asegurar zonas clave y aeródromos— han recibido la orden de desplazarse a la región.

Mientras continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel a la República Islámica, el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión a puerta cerrada sobre Irán el viernes en Nueva York, según dos diplomáticos de la institución que hablaron bajo condición de anonimato porque la reunión no era pública.

Según explicaron, Rusia solicitó la reunión sobre los ataques de israelíes-estadounidenses contra infraestructura civil en Irán, y Estados Unidos, que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad, la había programado.

Suben las muertes, principalmente en Irán y Líbano

Desde que comenzó la guerra, más de 1.900 personas han perdido la vida en Irán, de acuerdo con su Ministerio de Salud.

Dieciocho personas fallecieron en Israel y al menos tres de sus soldados murieron en Líbano. Al menos 13 tropas estadounidenses murieron, así como cuatro personas en la Cisjordania ocupada y 20 más en estados árabes del golfo.

Las autoridades libanesas reportaron más de 1.100 decesos en el país. En Irak, donde grupos de milicias respaldadas por Teherán han entrado en el conflicto, 80 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto.

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Rising informó desde Bangkok. Las periodistas de The Associated Press Giovanna Dell'Orto en Miami y Edith M. Lederer en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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