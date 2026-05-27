Israel dice que ha matado al nuevo líder militar de Hamás en Gaza

Musulmanes rezando durante las plegarias del Eid al-Adha en Ciudad de Gaza el miércoles 27 de mayo de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y el ejército israelí señalaron que los ataques, realizados el martes, mataron a Mohammed Odeh.

Familiares de un hombre llamado Mohammed Odeh dijeron que murió en el ataque, pero no confirmaron que fuera el líder del ala militar. Hamás no ha comentado.

Katz lo calificó como “uno de los ideólogos” de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron más de dos años de guerra en Gaza, y afirmó que era la cuarta vez que Israel mata al jefe del ala militar de Hamás desde esa masacre. Izz al-Din al-Haddad, el jefe anterior, fue asesinado el 16 de mayo.

Al menos tres personas murieron y 12 resultaron heridas en el ataque del martes, que ocurrió en la víspera del Eid al-Adha, una importante festividad musulmana.

Katz escribió en X que “prometimos eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre y esto es lo que haremos: todos están destinados a morir, en todas partes”, el miércoles. “Prometimos que Hamás no mantendrá un gobierno civil ni militar”.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que se prepara para elecciones en otoño, también amenazó con que Israel atacará a todos los involucrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Un Eid sombrío en Gaza

El ataque se produjo mientras los musulmanes se preparaban para el Eid al-Adha, normalmente un momento alegre de reuniones familiares y grandes comidas.

La festividad vuelve a ser sombría este año en Gaza, donde la gran mayoría de la gente sigue desplazada y vive en tiendas de campaña o refugios temporales tras una guerra devastadora. Alrededor del 90% de los más de 2 millones de habitantes de Gaza han perdido sus hogares, según estimaciones de la ONU, y la mayoría se refugia ahora en enormes campamentos de tiendas con infestaciones de ratas y charcos de aguas residuales. Dependen de la ayuda para sobrevivir.

El Eid al-Adha, o “Fiesta del Sacrificio”, es una festividad islámica celebrada por millones de musulmanes en todo el mundo. La festividad de cuatro días, que comienza durante la peregrinación del haj, también es conocida por ser una ocasión alegre en la que las familias se reúnen y los niños reciben ropa nueva y regalos.

“Esto no es Eid... estamos muertos”, expresó Mahmoud Saqer, un hombre desplazado de Jan Yunis, quien describió a la gente como angustiada por el sufrimiento humano y las muertes continuas en el territorio.

En Jan Yunis y Ciudad de Gaza, entre edificios destruidos como una mezquita en ruinas, la gente se reunió para las oraciones del Eid con pocas señales de celebración, más allá de algunos grupos de globos alineados en una calle. Tahrir al-Khatib dijo que la alegría que acompaña al Eid ha sido silenciada en Gaza.

“No hay Eid. Mataron a mis hijos. El Eid es solo para la gente que no perdió a nadie”, manifestó Ayda Al-Banna, una mujer desplazada de Ciudad de Gaza, que rezó las oraciones del Eid con su nieta.

El frágil alto el fuego se mantiene en Gaza

El alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás en octubre pasado sigue siendo frágil. Los ataques israelíes han matado a más de 880 palestinos desde que el alto el fuego entró en vigor. Israel afirma que sus ataques responden a violaciones por parte de Hamás o a amenazas contra sus soldados, pero funcionarios de salud palestinos dicen que entre los muertos ha habido decenas de civiles. Cuatro soldados israelíes también han muerto durante este periodo en Gaza.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques liderados por Hamás en octubre de 2023, en los que los milicianos mataron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes.

El Ministerio de Salud palestino en Gaza dice que más de 72.700 palestinos han muerto por fuego israelí. El ministerio, que forma parte del gobierno de Hamás en Gaza, no ofrece un desglose de muertes de civiles y combatientes.

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La periodista de The Associated Press Fatma Khaled contribuyó desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP