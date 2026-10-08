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Israel dice que el consulado británico en Jerusalén Este dejó de funcionar y 20 diplomáticos se irán

Reino Unido dijo que ha llegado a un acuerdo con Israel sobre su consulado en Jerusalén Este, aunque Israel indicó que el edificio había “dejado de funcionar” como consulado y que 20 diplomáticos abandonarían el país. Se ha retirado el letrero del exterior del inmueble.

El minarete de una mezquita y varios edificios de la localidad cisjordana de Abu Dis, vistos desde detrás del muro de separación construido por Israel cerca de Jerusalén, el 5 de octubre de 2026. (AP Foto/Leo Correa)
El minarete de una mezquita y varios edificios de la localidad cisjordana de Abu Dis, vistos desde detrás del muro de separación construido por Israel cerca de Jerusalén, el 5 de octubre de 2026. (AP Foto/Leo Correa) AP

A continuación, las últimas noticias sobre Oriente Medio.

Retiran letrero exterior del Consulado británico mientras se reduce el personal

El letrero exterior del consulado británico en Jerusalén Este se ha retirado, pero Reino Unido señaló que había alcanzado un acuerdo con el gobierno de Israel y que un pequeño equipo de diplomáticos seguiría trabajando allí.

Es el último episodio de un enfrentamiento diplomático después de que el gobierno israelí dijera que cerraría el consulado en respuesta al veto de Londres al comercio con asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, manifestó en un comunicado que el consulado había “dejado de funcionar como consulado hoy”. Indicó que Reino Unido seguiría operando con un “grupo de trabajo” de siete diplomáticos en el inmueble y que “su ámbito de actividad será muy limitado”.

“Israel ya no pondrá la otra mejilla ante ataques diplomáticos contra él”, agregó.

El secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, manifestó en un comunicado que el edificio “no cerrará y pasará a ser la Misión de Reino Unido, Jerusalén” tras conversaciones con el gobierno de Israel.

Saar afirmó que 20 diplomáticos británicos saldrán de Israel como resultado de la disputa. Miliband apuntó que quienes se queden seguirán prestando “servicios vitales” y trabajando con los palestinos, sin ofrecer dar detalles.

“Esto garantizará que mantengamos nuestra presencia británica de larga data y el papel del Reino Unido en apoyo de una solución de dos Estados”, añadió.

Reino Unido indicó que, con base en el acuerdo actual, no tomará medidas recíprocas como expulsar a diplomáticos israelíes de Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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