Israel dice que atacó al nuevo líder de Hamás en Gaza; palestinos reportan 3 muertos

Unos palestinos inspeccionan el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí en Ciudad de Gaza el martes 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

En una declaración conjunta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que los ataques habían tenido como objetivo al nuevo líder del ala militar de Hamás. Lo identificaron como Mohammed Odeh y lo calificaron como “uno de los arquitectos” de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel.

El ataque se produjo menos de dos semanas después de que Israel matara al anterior jefe del ala militar de Hamás, Izz al-Din al-Haddad.

Hamás no hizo comentarios por el momento. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Hospital Shifa de Gaza, que confirmó las muertes.

El ataque ocurrió en vísperas del Eid al-Adha, una festividad musulmana que normalmente es un momento de reuniones familiares y grandes comidas.

La festividad vuelve a ser sobria este año en Gaza, donde la gran mayoría de la población sigue desplazada y vive en tiendas de campaña o refugios temporales debido a la guerra entre Israel y la milicia palestina de Hamás.

Israel y Hamás pactaron un alto al fuego en octubre pasado, aunque desde entonces los ataques israelíes han matado a más de 880 palestinos. Israel sostiene que sus ataques son por violaciones al alto al fuego por parte de Hamás o por amenazas contra sus soldados, pero funcionarios de salud palestinos señalan que entre los muertos ha habido decenas de civiles. Cuatro soldados israelíes también han muerto durante este periodo.

Israel lanzó su ofensiva militar contra Gaza en respuesta al ataque de Hamás de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que más de 72.700 palestinos han muerto por los ataques israelí. El ministerio no ofrece un desglose de las muertes de civiles y combatientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP