Israel ataca zonas cercanas a castillo de los cruzados en el Líbano

El ejército israelí emitió advertencias de evacuación para más de una docena de aldeas del sur libanés, un día después de que funcionarios militares libaneses e israelíes mantuvieran sus primeras conversaciones directas en décadas en el Pentágono.

La situación en el sur se abordó durante una reunión celebrada el sábado entre el presidente y el primer ministro del Líbano, quienes señalaron posteriormente en un comunicado que intensificarán sus contactos para lograr que Israel detenga la demolición y el uso de excavadoras contra viviendas y sitios históricos, así como sus advertencias de evacuación.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó de ataques aéreos israelíes y bombardeos de artillería cerca del castillo de Beaufort, construido por los cruzados, que está a unos 15 kilómetros (9 millas) de la frontera con Israel y domina amplias zonas del sur del Líbano. El castillo estratégico estuvo en manos de tropas israelíes durante 18 años, hasta que se retiraron del Líbano en mayo de 2000.

Las tropas israelíes han avanzado durante días en aldeas cercanas al castillo, entre ellas Yohmor y Zawtar al-Sharqieh, cerca de la ciudad de Nabatiye después de cruzar el estratégico río Litani, que el ejército israelí ha utilizado como una frontera de facto.

Grandes zonas del sur están bajo control militar israelí, pese a un alto el fuego del 17 de abril mediado por Estados Unidos.

La agencia libanesa informó de ataques aéreos en distintas partes del sur del Líbano, incluido el pueblo de Ansar, que causaron la muerte de tres personas. Un asalto con dron en una carretera que conecta el pueblo de Ebba con Nabatiye hirió a dos soldados libaneses, indicó el ejército en un comunicado.

Hezbollah, por su parte, afirmó que sus combatientes dispararon cohetes contra Kiryat Shmona, la mayor ciudad del norte de Israel en la frontera con Líbano. Sostuvo que fue en represalia por bombardeos que mataron a civiles en Líbano. Más tarde, Hezbollah indicó que también lanzó cohetes hacia la ciudad norteña de Safed.

Entre los fallecidos en el sur del Líbano el viernes había una familia siria —Qais al-Bakir, su esposa embarazada y sus seis hijos— que murió en un ataque aéreo israelí contra el pueblo costero de Adloun, al norte de la ciudad de Tiro.

La familia, que pertenecía a la secta alauita de Siria, había huido al Líbano desde la provincia central de Hama tras la caída de Bashar Assad en Siria en diciembre de 2024. Algunos miembros de la secta alauita de Assad han sido objeto de ataques de venganza por parte de integrantes de grupos islamistas que derrocaron al expresidente.

La familia vivía en una granja de ovejas y no recibió ninguna advertencia previa del ataque contra el pueblo, dijo Ali al-Bakir, hermano del hombre fallecido. Añadió que la familia enviará los cuerpos para su sepultura en su ciudad natal en Siria.

“Trabajaba en la agricultura y lo único que le importaba era alimentar a sus hijos”, manifestó su hermano.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán.

Ha dejado 3.350 muertos en Líbano y más de 1 millón de personas desplazadas.

Más ataques en Gaza

En la Franja de Gaza, un enfermero palestino murió en un ataque israelí el sábado, informaron autoridades hospitalarias, la muerte más reciente por fuego israelí desde que una frágil tregua detuvo los principales combates en el enclave el año pasado.

El ataque, a última hora de la mañana del sábado, alcanzó un puesto policial operado por Hamás en la ciudad central de Deir al-Balah. Al menos otras tres personas resultaron heridas, según el hospital Mártires de Al-Aqsa de la ciudad, que recibió a los heridos.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios.

El enfermero fue identificado como Jamal Abu Aoun, quien trabajaba en el Hospital Yafa de Deir al-Balah. Su funeral se celebró al mediodía en el patio del hospital Mártires de Al-Aqsa.

Fue la víctima mortal más reciente entre los palestinos del enclave costero desde que un frágil cese de fuego en octubre intentó detener la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

Aunque los combates más intensos han disminuido, el fuego israelí sigue casi a diario. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo ataques aéreos repetidos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando al menos a 929 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Sin embargo, no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Los milicianos han realizado ataques contra tropas israelíes, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cuatro soldados israelíes han muerto desde la tregua.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Bassem Mroue en Beirut y Samy Magdy en El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP