Islas Vírgenes de EEUU registran dos apagones totales durante el fin de semana

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La Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes informó en un comunicado que los cortes se debieron a la pérdida de generación en una central eléctrica. El primer apagón se produjo la noche del sábado y, a pesar de que las cuadrillas restablecieron el servicio, horas después se registró un segundo corte.

St. Thomas, la isla principal, tiene más de 42.000 habitantes, mientras que en St. John viven otras 4.000 personas.

Los cortes se han vuelto cada vez más comunes en todo el territorio, y la población recurrió a las redes sociales para expresar su frustración y exigir al gobierno que restablezca la electricidad.

El gobernador Albert Bryan Jr. se ha comprometido a solucionar el problema, invirtiendo unos 100 millones de dólares en fondos federales en la atribulada empresa de servicios públicos en los últimos años. Pero la Autoridad de Agua y Energía de las Islas Vírgenes aún tiene dificultades para prestar el servicio. Funcionarios informaron a los legisladores en abril que los cortes eran consecuencia del paso de tormentas, la falta de equipos, una débil capacidad de generación, averías en las instalaciones y la postergación de mantenimiento durante años.

Más de la mitad de las unidades generadoras del territorio estadounidense tienen más de 25 años de antigüedad, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. También señaló que el paso de los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017 dañó o destruyó hasta el 90% de los sistemas de transmisión y distribución de las islas.

La agencia de servicios públicos indicó que en los próximos meses se tiene previsto instalar capacidades temporales de generación y almacenamiento adicional de energía en baterías en su central principal para ayudar a reducir la cantidad de cortes.

Las fuentes de energía renovable representan apenas cerca del 3% de la capacidad de generación eléctrica del territorio estadounidense. En 2024, el precio promedio de la electricidad fue de unos 33 centavos por kilovatio-hora, aproximadamente el doble del promedio de Estados Unidos, según la agencia energética. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP