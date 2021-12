¿POR QUÉ TANTO ODIO? los gemelos de origen cubano 'Island Boys' hablan tras ser atacados en pelea de boxeo

Flyysoulja y Kodiyakredd, cuyos nombres reales son Franky y Alex, no se amedrentaron y retaron a la multitud, que llegó a lanzarles objetos

Aunque el material se volvió viral en internet, muchos opinaron que los jóvenes carecían completamente de talento. Sin embargo, el rechazo no había cobrado forma como lo hizo el sábado en la pelea de boxeo del youtuber convertido en boxeador Jake Paul.

Los 'Island Boys' dicen que estaban allí solo para ver la pelea ... y quieren aclarar cualquier concepto erróneo sobre ellos eligiendo peleas para obtener clics o seguidores para sus redes sociales.

Los gemelos dicen que solo quieren ser modelos positivos a seguir porque muchos niños ven sus videos de TikTok y no quieren involucrarse en peleas ... admiten que no son perfectos, pero aún no entienden por qué. la gente adulta los odia en público.

Fue en octubre que los gemelos lanzaron su video viral, donde se aprecian sus peculiares peinados y una notoria cantidad de tatuajes que llegan a cubrir hasta parte de sus rostros. Ninguno de los dos ha visitado el país en que nacieron sus padres, pero en la misma canción hacen referencias a Cuba.

Franky y Alex nacieron el 16 de julio de 2001 en West Palm Beach. A los seis años perdieron a su padre y quedaron bajo el cuidado de su madre. Durante la adolescencia, tuvieron varios problemas con la policía por robos, asaltos y drogas, llegando a ser retenidos en diferentes centros juveniles.

Pese al aparente gran número de detractores, los gemelos se animaron a sacar el videoclip oficial de la canción que les hizo virales, titulada "I'm an Island Boy". Desde el 3 de diciembre en Youtube, el clip acumula más de 3,2 millones de visualizaciones.