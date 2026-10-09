Isaías se fortalecerá a huracán de categoría 3 o superior al acercarse a EEUU

Esta imagen satelital del viernes 9 de octubre de 2026, proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, muestra al huracán Isaias en el Golfo de México. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica vía AP) AP

Se pronostica que el meteoro toque tierra el viernes por la noche en algún punto a lo largo de la frontera entre Alabama y Florida y genere condiciones peligrosas en la franja noroccidental de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta de categoría 2 registraba vientos de 177 kilómetros por hora (110 millas por hora) a primera hora del viernes, apenas por debajo del umbral de categoría 3, y se prevé que siga fortaleciéndose. El centro explicó que las tormentas de categoría 3, consideradas huracanes de gran magnitud, pueden causar daños devastadores.

Se calcula que Isaías se debilite rápidamente al tocar tierra y que sea degradado a tormenta tropical para el sábado por la tarde, a medida que avance hacia el norte y tierra adentro a lo largo de la frontera entre Alabama y Mississippi, agregó el NHC.

“Los preparativos deben acelerarse para completarse, ya que el clima empeorará rápidamente hoy”, advirtió el NHC en un pronóstico de primera hora de la mañana. “Aunque no se prevé que la tormenta toque tierra con su máxima intensidad, es probable que Isaías siga siendo un huracán significativo cuando llegue a la costa”.

Isaías, el primer huracán de la temporada del Atlántico, se encontraba a unos 322 kilómetros (200 millas) al sur-sureste de la desembocadura del río Mississippi, y se desplazaba hacia el norte a aproximadamente 24 km/h (15 mph).

Se calcula que toque tierra en la noche entre la bahía de Mobile, en la costa de Alabama, y la bahía de Choctawhatchee, en la franja noroccidental de Florida.

Además del viento y las marejadas ciclónicas, el huracán probablemente provocará inundaciones repentinas y generará tornados, señaló el NHC.

Había una advertencia de huracán vigente desde Ocean Springs, Mississippi, hasta la franja noroccidental de Florida. Se emitieron advertencias de tormenta tropical desde el sureste de Luisiana hasta el río Aucilla, a lo largo de la región del Big Bend de Florida, donde la península empieza a curvarse hacia el oeste.

Los preparativos llevan días en marcha. Los residentes tapiaron ventanas y apilaron sacos de arena el jueves, mientras se desplegó a miles de soldados de la Guardia Nacional.

Se prevé que Isaías provoque una marejada ciclónica de 1,5 a 2 metros (5 a 7 pies), en la que el agua más profunda afectará las zonas costeras inmediatas y traerá olas grandes y peligrosas.

Las comunidades costeras se movilizaron rápidamente para prepararse el jueves, después de que la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, ordenara a los no residentes evacuar de inmediato Gulf Shores, Orange Beach y la isla Dauphin. Videos en redes sociales mostraban el tráfico detenido en una autopista que sale de Gulf Shores, donde banderas rojas dobles en la playa indicaban que el acceso al agua estaba suspendido.

Varios condados anunciaron evacuaciones obligatorias para algunas zonas costeras. Los gobernadores de Florida y Alabama declararon estados de emergencia para decenas de condados. El de Florida, Ron DeSantis, dijo que se tenía previsto que unos 5.000 efectivos de la Guardia Nacional se movilizaran para el viernes.

En la isla Dauphin, una isla barrera de 24 kilómetros (15 millas) frente a la costa de Alabama, las autoridades alentaron evacuaciones voluntarias, en particular en su popular sección occidental, vulnerable a la marejada ciclónica.

El alcalde Jeff Collier dijo que no anticipaba daños considerables, “pero al mismo tiempo, estas cosas son muy caprichosas y un pequeño desvío aquí o allá, o algún aumento de fuerza de última hora... simplemente tenemos que estar preparados para lo peor”.

Mientras tanto, en el océano Pacífico se pronostica que el huracán Simón, que se formó como tormenta tropical el miércoles frente a México y se convirtió en huracán a última hora del jueves, se fortalecería hasta convertirse en un huracán de categoría 4.

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Rico informó desde Atlanta y Collins desde Hartford, Connecticut. También contribuyeron los reporteros de The Associated Press Kim Chandler en Montgomery, Alabama; Hallie Golden en Seattle; Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire; John Raby en Charleston, Virginia Occidental; Laura Turbay en Little Rock, Arkansas; y Julie Walker en Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP