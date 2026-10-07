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Iraq devalúa su moneda mientras guerra de Irán altera rutas petroleras

BAGDAD (AP) — Irak devaluó su moneda el miércoles, al cambiar el tipo de cambio oficial de alrededor de 1.300 a 1.500 dinares por dólar.

El banco central del país señaló en un comunicado que el nuevo tipo de cambio se decidió en una reunión del gabinete de Irak la noche anterior “para satisfacer los requisitos financieros, económicos y monetarios pertinentes”.

El tipo de cambio anterior se fijó en 2023. En la práctica, siempre ha existido una brecha entre el tipo oficial y el tipo de mercado utilizado por las casas de cambio.

Esa brecha se había ampliado en los últimos meses como resultado de la guerra de Estados Unidos con Irán —que en ocasiones se ha extendido a Irak— y de las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

La economía de Irak depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, la mayoría de las cuales se enviaban a través del estrecho antes de la guerra. Desde que comenzó la guerra, Irak ha recurrido a transportar petróleo por tierra a través de Siria para exportarlo, pero la ruta es más cara y menos eficiente.

La devaluación del dinar significa que cada dólar obtenido por las exportaciones de petróleo aporta más dinares, lo que ayuda al gobierno iraquí a cubrir el gasto interno. Pero también encarece las importaciones, lo que potencialmente eleva los precios para los consumidores.

Comerciantes iraquíes afirmaron que corrían el riesgo de perder dinero como resultado de la devaluación, mientras que los consumidores temen que los precios aumenten.

Ali al-Bahadili, un empresario en Bagdad que vende ropa importada de China, comentó que saldrá perdiendo como consecuencia del cambio en el tipo de cambio.

“Nos deben en dinares iraquíes, y nosotros le debemos a gente en China en dólares”, expresó.

El tipo no oficial había subido a más de 1.600 dinares por dólar antes de que se anunciara la devaluación oficial. Tras el anuncio del nuevo tipo de cambio oficial, el tipo de mercado saltó a más de 1.700 dinares por dólar.

En la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, muchas casas de cambio cerraron después de que se anunciara el cambio.

Con el nuevo tipo oficial, el Ministerio de Finanzas de Irak venderá dólares a 1.500 dinares por 1 dólar, mientras que los consumidores que compren en los bancos pagarán 1.520 dinares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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