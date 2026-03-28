Iraníes lidian con pérdida de empleos, bombas y temor al futuro tras un mes de guerra

Ahora luchan por salir adelante en una guerra sin final a la vista, lidiando con la pérdida de sus medios de vida, los daños en sus hogares y el estrés de las explosiones. Muchos se preguntan a dónde conduce todo esto: a la destrucción de su patria, a la caótica caída de la teocracia o a su supervivencia, herida pero más radical.

“Creo que hemos vivido todo lo malo que se puede vivir", señaló una diseñadora de 26 años en Teherán. “Desde el terrible ambiente de enero y las muertes y los arrestos a la guerra”.

Explosiones diarias, tanto cercanas como lejanas e impredecibles, sacuden y dañan sus viviendas. Los negocios pasan apuros. Un bloqueo del acceso a internet sin precedentes desde enero ha aislado en gran medida a la población del mundo exterior y ha dificultado la comunicación interna.

El trauma de la guerra se suma a la conmoción de enero, cuando cientos de miles se manifestaron en todo Irán en las mayores protestas contra la teocracia en décadas, solo para encontrarse con que las fuerzas de seguridad abrían fuego contra ellos y mataron a miles. Decenas de miles fueron detenidos, y los arrestos han continuado.

The Associated Press entrevistó a 10 personas en todo el país. La mayoría habló bajo condición de anonimato por seguridad.

La diseñadora, que regenta junto a una socia una fábrica que produce artículos de moda en cuero, contó que su negocio estaba a punto de cerrar.

“Cuando la economía empeora, los bienes no esenciales son lo primero que se saca del carrito de la compra”, explicó. Gran parte de sus ventas son online, y el apagón de internet redujo prácticamente “las escasas ventas a cero”.

Desde las protestas de enero ha tenido que vivir de sus escasos ahorros, y la violencia de la represión la afectó tanto que no ha podido volver al trabajo.

Cuando comenzó la guerra el 28 de febrero, se mudó a la casa de sus padres. Unos días después, la onda expansiva de un ataque cercano dañó el departamento que acababa de dejar. Como la mayoría de los iraníes, no tiene seguro de vivienda, así que tendrá que pagar las reparaciones de su bolsillo.

Solo abandona la casa de sus padres para comprar lo necesario.

Intentar seguir el rastro de los ataques

El aterrador ritmo de los bombardeos aéreos condiciona el día a día en Teherán.

Un ingeniero que vive en la capital intenta encontrar un patrón en los ataques: ¿hay horarios más seguros? En las últimas noches, las explosiones han iluminado el cielo. Una tarde, una explosión remeció su casa mientras recibía a invitados. Subieron al tejado e intentaron en vano averiguar dónde se había producido el impacto. “No vimos ningún fuego visible”, relató.

Cree que los ataques son menos frecuentes ahora, o quizá “nuestra percepción ha cambiado”, a medida que todos se acostumbran a los bombardeos.

Siente ansiedad cuando familiares o amigos salen a la calle, y le cuesta dormir. Tenía una oferta de trabajo antes de la guerra, pero no sabe si sigue en pie. Pronto, afirma, muchos tendrán dificultades para pagar el alquiler y las facturas.

Los empleados gubernamentales, que son una gran parte de la población activa, siguen cobrando sus salarios. Pero las empresas privadas tienen problemas para abonar las nóminas ya que cierran durante varios días seguidos o tienen un horario reducido.

El colapso de la moneda iraní, el rial, provocado en gran medida por las sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional al programa nuclear de Teherán, derivó en las protestas a finales del año pasado.

Recursos bajo presión en el norte, que está relativamente intacto

Muchos iraníes han huido al norte, que se ha mantenido relativamente indemne. Una de las principales ciudades de la zona, Rasht, se ha llenado de iraníes que han escapado de Teherán y de otros puntos, lo que pone a prueba los recursos locales.

Un médico de un hospital pediátrico indicó que el número de pacientes casi se ha duplicado. Los medicamentos se están agotando, reconoció, apuntando que se pide a los pacientes que compren algunos productos básicos como antibióticos o líquidos intravenosos en el mercado.

El bloqueo de internet afecta a su capacidad para acceder al historial de sus pacientes y verificar las dosis correctas de los fármacos online, comentó. También le ha obligado a abandonar su proyecto personal de documentar el número de víctimas de la represión de enero, porque no se puede localizar a los testigos y la base de datos en internet es inaccesible.

Juega a videojuegos o ve la televisión para pasar el tiempo. En una semana ha llegado a la quinta temporada de “The Walking Dead”, una serie estadounidense de terror posapocalíptico.

Ansiedad por el futuro

En general, los iraníes han estado lidiando con sentimientos muy contradictorios con respecto a la guerra, a la teocracia gobernante y al futuro.

Las autoridades siguen organizando concentraciones callejeras a favor del gobierno, con el objetivo de mostrar apoyo público. La temida milicia paramilitar Basij, encargada de la seguridad interna, ha intensificado las patrullas a pesar de ser blanco de los ataques aéreos.

El ingeniero comentó que las décadas de mala gestión han sido complicadas para los iraníes. Pero apuntó que eso no justifica los ataques de Estados Unidos e Israel, y se mostró indignado por las muertes y los daños a la infraestructura y las capacidades militares.

Intenta canalizar esa ira en voluntad para la reconstrucción. “Voy a ser más fuerte después de esta guerra. Saldré dañado, como mi país. Pero ya está. Así es la vida. Vamos a mejorarla”.

Al inicio del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a derrocar a sus líderes. Ahora dice que negocia con altos funcionarios de la República Islámica que, según él, están “suplicando” un acuerdo, pero no los identificó. Irán ha negado que se esté celebrando este tipo de contactos.

Algunos temen que la guerra deje tras de sí una República Islámica herida, pero aún más opresiva.

Una mujer de unos 40 años dijo que temía más a las negociaciones que a la guerra en sí. “A esto ha llegado nuestra situación: estamos dispuestos a soportar la guerra con la esperanza de liberarnos de ellos”, manifestó.

El médico en Rasht sostuvo que considera la guerra “la última opción que queda” para deshacerse de los clérigos gobernantes. Pero teme la manera en que Estados Unidos e Israel la están llevando a cabo. Si Washington alcanza un acuerdo ahora, agregó, solo reforzará a la teocracia.

“Ahora tenemos a una República Islámica dopada con esteroides”, dijo. “Tememos que se venguen del pueblo, al que consideran abiertamente como el enemigo interno”.

En el suroeste de Irán, una abogada que ha representado a detenidos y activistas por los derechos de las mujeres —y que también ha estado encarcelada— habló con la AP al comienzo de la guerra y dijo que soñaba con el día en que la República Islámica se derrumbara. Habló del poder de la acción colectiva y la autodeterminación.

Tras un mes de bombardeos, parecía más introspectiva, taciturna y agotada por el aislamiento y la incertidumbre.

“No hay señales de esperanza, ni sueños, ni alegría”, afirmó. “La preocupación por el futuro lo ha invadido todo”.

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El Deeb informó desde Beirut, Líbano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP